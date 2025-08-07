https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/meteoroloji-saat-verdi-marmarada-yagis-beklenirken-sicakliklar-yukseliyor-1098410354.html

Meteoroloji saat verdi: Marmara'da yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji saat verdi: Marmara'da yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloji 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklenirken, Denizli, Malatya ve Diyarbakır'da sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak. Güncel hava durumu detayları burada.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Yağış beklenen bölgelerDoğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ve Doğu Anadolu'da sert rüzgarlar etkili olacakRüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARARüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)EGERüzgâr: Kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)AKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLURüzgâr: Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)GÜNEYDOĞU ANADOLU

