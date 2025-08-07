Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/meteoroloji-saat-verdi-marmarada-yagis-beklenirken-sicakliklar-yukseliyor-1098410354.html
Meteoroloji saat verdi: Marmara'da yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji saat verdi: Marmara'da yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor
Meteoroloji 7 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Marmara ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklenirken, Denizli, Malatya ve Diyarbakır'da sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak. Güncel hava durumu detayları burada.
2025-08-07T06:45+0300
2025-08-07T06:46+0300
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Yağış beklenen bölgelerDoğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Marmara ve Doğu Anadolu'da sert rüzgarlar etkili olacakRüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARARüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)EGERüzgâr: Kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)AKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLURüzgâr: Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)GÜNEYDOĞU ANADOLU
7 ağustos hava durumu, i̇stanbul hava durumu, marmara yağış, kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısı, sağanak yağış, malatya sıcaklık, diyarbakır hava durumu, doğu anadolu fırtına, meteoroloji raporu, güncel hava durumu, 2025 hava tahmini
06:45 07.08.2025 (güncellendi: 06:46 07.08.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Denizli, Malatya ve Diyarbakır 40°C’yi bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor.

Yağış beklenen bölgeler

Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Doğu Anadolu'da sert rüzgarlar etkili olacak

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Balıkesir | 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne | 35°C
Parçalı bulutlu
İstanbul | 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli | 32°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli | -
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık verilmemiş)
Yalova | -
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık verilmemiş)
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)

EGE

Afyonkarahisar | 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli | 40°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir | 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla | 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Rüzgâr: Kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)

AKDENİZ

Adana | 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya | 32°C
Az bulutlu ve açık
Hatay | 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta | 35°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara | 35°C
Az bulutlu
Çankırı | 37°C
Az bulutlu
Eskişehir | 32°C
Az bulutlu
Konya | 35°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu | 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce | 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop | 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak | 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya | 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Artvin | 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun | 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon | 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ordu | -
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık verilmemiş)

DOĞU ANADOLU

Erzurum | 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars | 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya | 40°C
Parçalı ve az bulutlu
Van | 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rüzgâr: Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır | 40°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep | 39°C
Az bulutlu ve açık
Mardin | 35°C
Az bulutlu ve açık
Siirt | 40°C
Az bulutlu ve açık
