Meteoroloji saat verdi: Marmara'da yağış beklenirken diğer bölgelerde sıcaklıklar yükseliyor
06:45 07.08.2025 (güncellendi: 06:46 07.08.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Marmara ve Doğu Anadolu’da kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış etkili olurken, öğleden sonra sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Denizli, Malatya ve Diyarbakır 40°C’yi bulacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Ağustos hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde Marmara'da kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor.
Yağış beklenen bölgeler
Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile İskenderun Körfezi çevreleri, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ve Doğu Anadolu'da sert rüzgarlar etkili olacak
Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Balıkesir | 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne | 35°C
Parçalı bulutlu
İstanbul | 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli | 32°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli | -
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık verilmemiş)
Yalova | -
Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık verilmemiş)
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)
EGE
Afyonkarahisar | 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli | 40°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir | 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla | 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Rüzgâr: Kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)
AKDENİZ
Adana | 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya | 32°C
Az bulutlu ve açık
Hatay | 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta | 35°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara | 35°C
Az bulutlu
Çankırı | 37°C
Az bulutlu
Eskişehir | 32°C
Az bulutlu
Konya | 35°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu | 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce | 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop | 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak | 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya | 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Artvin | 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun | 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon | 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Ordu | -
Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (sıcaklık verilmemiş)
DOĞU ANADOLU
Erzurum | 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars | 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya | 40°C
Parçalı ve az bulutlu
Van | 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rüzgâr: Güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat)
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır | 40°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep | 39°C
Az bulutlu ve açık
Mardin | 35°C
Az bulutlu ve açık
Siirt | 40°C
Az bulutlu ve açık
