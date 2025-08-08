Trump: Taraflar, Ukrayna'da çözüme yaklaşıyorlar
23:25 08.08.2025 (güncellendi: 23:52 08.08.2025)
ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna'nın çözüme yaklaştıklarını düşündüğünü söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la üçlü mutabakat imzaladıktan sonra Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le çok yakında görüşeceğini belirten Trump, Zelenskiy'in bir şeyler imzalamaya hazır olması gerektiğini kaydetti.
Putin'le yapacağı görüşme hakkında 'barış için son şans' ifadesini kullanmayı tercih etmediğini söyleyen Trump, hem Putin hem Zelenskiy hem de Avrupalıların Ukrayna'da barışın tesis edilmesine ilgi duyduğu mesajını verdi.
'Toprak takası zor bir konu'
Rusya ve Ukrayna arasında toprak takasının zor bir konu olduğunu belirten Trump, "Bunu daha sonra veya yarın konuşacağız. Toprak bağlamındaki olası takaslar ve iadeler her iki tarafın çıkarına olacak" ifadelerini kullandı.
'Putin'le popüler bir yerde buluşacağız'
Putin'le yapacakları görüşmenin yerini önümüzdeki saatlerde açıklayacağını da belirten ABD Başkanı, "Burası birçok açıdan popüler bir yer. Bunu duyunca mutlu olacağınızı düşünüyorum" diye konuştu.
'Dünya savaşının önüne geçtik'
Trump, mevcut ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna çatışmasının dünya savaşına dönmesinin önüne geçtiğini de sözlerine ekledi.