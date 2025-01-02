https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/kiralik-emlakta-buyuk-degisiklik-bugun-basladi-e-devlet-uzerinden-gayrimenkul-yetkilendirme-nasil-1092266296.html

Kiralık emlakta büyük değişiklik bugün başladı: E-Devlet üzerinden gayrimenkul yetkilendirme nasıl yapılır?

Kiralık emlakta büyük değişiklik bugün başladı: E-Devlet üzerinden gayrimenkul yetkilendirme nasıl yapılır?

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) resmen hayata geçti. Kiralık ilanlar için yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Gayrimenkul... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T08:21+0300

2025-01-02T08:21+0300

2025-01-02T08:21+0300

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1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındı. Yeni düzenleme kapsamında kiralık ilanlar, yalnızca yetki doğrulaması yapılmış gayrimenkuller için verilebilecek. Bu sistemle sahte ilanların önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemenin detaylarını açıkladı:Sahte i̇lanlar tarih olacakYeni sistemle, sahte ilanlar ve yanıltıcı bilgilerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Örneğin, tatil bölgelerinde gerçek olmayan villaların kiraya verilmesi gibi sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri bu sistem sayesinde engellenecek.Yetki doğrulama nasıl yapılacak?Mal sahipleri, ilan vermek için e-Devlet üzerinden giriş yaparak:Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden doğrulanan ilanlarda, platformlarda bir logo yer alacak. Bu logoyla ilanın doğruluğu teyit edilecek.Cezalar 100 bin TL’den başlıyorSistemin kurallarına uymayan ilan sahipleri veya platformlar, 100 bin TL’den başlayan cezalar ile karşılaşacak. İlan veren kişi, mal sahibinden yetki almadan ilan girerse ceza ödemek zorunda kalacak.Sosyal medya i̇lanlarını da kapsıyorSistem yalnızca ilan platformlarını değil, sosyal medya üzerinden verilen ilanları da kapsıyor. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri veya bireysel sosyal medya hesaplarından yapılan ilanlar da düzenlemeye tabi olacak.Eski i̇lanlar ve satılık i̇lanlar ne olacak?Yeni düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 itibarıyla girilen ilanlar için geçerli olacak. Daha önce girilen ve halen yayında olan ilanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.Satılık taşınmazlar için yetki doğrulaması ise henüz devreye alınmadı. Gayrimenkul uzmanları, bu uygulamanın satılık ilanlar için de geçerli olmasını bekliyor.Amaç: Tüketici güvenliği ve şeffaflıkElektronik İlan Doğrulama Sistemi, tüketici mağduriyetlerini azaltmayı ve gayrimenkul sektöründe şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Sistemin sahte ilanları ortadan kaldırması ve piyasa güvenilirliğini artırması bekleniyor.

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