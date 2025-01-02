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Kiralık emlakta büyük değişiklik bugün başladı: E-Devlet üzerinden gayrimenkul yetkilendirme nasıl yapılır?
Kiralık emlakta büyük değişiklik bugün başladı: E-Devlet üzerinden gayrimenkul yetkilendirme nasıl yapılır?
Sputnik Türkiye
1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) resmen hayata geçti. Kiralık ilanlar için yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Gayrimenkul... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T08:21+0300
2025-01-02T08:21+0300
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1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındı. Yeni düzenleme kapsamında kiralık ilanlar, yalnızca yetki doğrulaması yapılmış gayrimenkuller için verilebilecek. Bu sistemle sahte ilanların önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemenin detaylarını açıkladı:Sahte i̇lanlar tarih olacakYeni sistemle, sahte ilanlar ve yanıltıcı bilgilerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Örneğin, tatil bölgelerinde gerçek olmayan villaların kiraya verilmesi gibi sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri bu sistem sayesinde engellenecek.Yetki doğrulama nasıl yapılacak?Mal sahipleri, ilan vermek için e-Devlet üzerinden giriş yaparak:Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden doğrulanan ilanlarda, platformlarda bir logo yer alacak. Bu logoyla ilanın doğruluğu teyit edilecek.Cezalar 100 bin TL’den başlıyorSistemin kurallarına uymayan ilan sahipleri veya platformlar, 100 bin TL’den başlayan cezalar ile karşılaşacak. İlan veren kişi, mal sahibinden yetki almadan ilan girerse ceza ödemek zorunda kalacak.Sosyal medya i̇lanlarını da kapsıyorSistem yalnızca ilan platformlarını değil, sosyal medya üzerinden verilen ilanları da kapsıyor. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri veya bireysel sosyal medya hesaplarından yapılan ilanlar da düzenlemeye tabi olacak.Eski i̇lanlar ve satılık i̇lanlar ne olacak?Yeni düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 itibarıyla girilen ilanlar için geçerli olacak. Daha önce girilen ve halen yayında olan ilanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.Satılık taşınmazlar için yetki doğrulaması ise henüz devreye alınmadı. Gayrimenkul uzmanları, bu uygulamanın satılık ilanlar için de geçerli olmasını bekliyor.Amaç: Tüketici güvenliği ve şeffaflıkElektronik İlan Doğrulama Sistemi, tüketici mağduriyetlerini azaltmayı ve gayrimenkul sektöründe şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Sistemin sahte ilanları ortadan kaldırması ve piyasa güvenilirliğini artırması bekleniyor.
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elektronik ilan doğrulama sistemi, eids nedir, 1 ocak 2025 ilan doğrulama, kiralık ilan yetki doğrulaması, sahte ilanlarla mücadele, yetki doğrulama nasıl yapılır, kiralık ilan cezası 100 bin tl, emlak ilanları yeni düzenleme, tapu üzerinden ilan kontrolü, e-devlet gayrimenkul yetkilendirme, 2025 kiralık ilan düzenlemesi, satılık ilanlar yetki doğrulama, gayrimenkul ilan düzenlemesi, ilan doğrulama sistemi logolu ilanlar, sosyal medya gayrimenkul ilanları, sahte ilan cezası, kiralık taşınmaz ilan şartları, 2025 emlak ilan sistemi, emlakçılara yetki belgesi nasıl verilir, tüketici mağduriyetleri azaltılacak

Kiralık emlakta büyük değişiklik bugün başladı: E-Devlet üzerinden gayrimenkul yetkilendirme nasıl yapılır?

08:21 02.01.2025
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Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© AA
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1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) resmen hayata geçti. Kiralık ilanlar için yetki doğrulaması zorunlu hale getirildi. Gayrimenkul sahipleri, ilan vermek için e-Devlet üzerinden yetki verecek. Sahte ilanlarla mücadele için geliştirilen sistemin cezaları 100 bin TL’den başlıyor.
1 Ocak 2025 itibarıyla Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) devreye alındı. Yeni düzenleme kapsamında kiralık ilanlar, yalnızca yetki doğrulaması yapılmış gayrimenkuller için verilebilecek. Bu sistemle sahte ilanların önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, düzenlemenin detaylarını açıkladı:
İlan veren kişilerin kimlikleri ve gayrimenkul sahiplik bilgileri doğrulanacak.
Kiralık ilanlar, yalnızca mal sahibinin izni ile yetkili emlak işletmeleri tarafından yayınlanabilecek.

Sahte i̇lanlar tarih olacak

Yeni sistemle, sahte ilanlar ve yanıltıcı bilgilerle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Örneğin, tatil bölgelerinde gerçek olmayan villaların kiraya verilmesi gibi sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri bu sistem sayesinde engellenecek.

Yetki doğrulama nasıl yapılacak?

Mal sahipleri, ilan vermek için e-Devlet üzerinden giriş yaparak:
1.
Gayrimenkullerini seçip ilan verme izni verecek.
2.
Yetkilendirdiği emlak işletmesinin numarasını belirtecek.
3.
Bu yetki, yalnızca ilan verme iznini kapsayacak; tapuda işlem yapma veya kira kontratı yapma yetkisi sağlamayacak.
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi üzerinden doğrulanan ilanlarda, platformlarda bir logo yer alacak. Bu logoyla ilanın doğruluğu teyit edilecek.

Cezalar 100 bin TL’den başlıyor

Sistemin kurallarına uymayan ilan sahipleri veya platformlar, 100 bin TL’den başlayan cezalar ile karşılaşacak. İlan veren kişi, mal sahibinden yetki almadan ilan girerse ceza ödemek zorunda kalacak.

Sosyal medya i̇lanlarını da kapsıyor

Sistem yalnızca ilan platformlarını değil, sosyal medya üzerinden verilen ilanları da kapsıyor. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri veya bireysel sosyal medya hesaplarından yapılan ilanlar da düzenlemeye tabi olacak.

Eski i̇lanlar ve satılık i̇lanlar ne olacak?

Yeni düzenleme, yalnızca 1 Ocak 2025 itibarıyla girilen ilanlar için geçerli olacak. Daha önce girilen ve halen yayında olan ilanlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
Satılık taşınmazlar için yetki doğrulaması ise henüz devreye alınmadı. Gayrimenkul uzmanları, bu uygulamanın satılık ilanlar için de geçerli olmasını bekliyor.

Amaç: Tüketici güvenliği ve şeffaflık

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, tüketici mağduriyetlerini azaltmayı ve gayrimenkul sektöründe şeffaflık sağlamayı hedefliyor. Sistemin sahte ilanları ortadan kaldırması ve piyasa güvenilirliğini artırması bekleniyor.
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