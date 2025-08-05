https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/tff-acikladi-uc-takimin-lig-maclari-ertelendi-1098376266.html

TFF açıkladı: Üç takımın lig maçları ertelendi

TFF açıkladı: Üç takımın lig maçları ertelendi

Sputnik Türkiye

TFF Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak bazı karşılaşmaların Avrupa maçları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T15:53+0300

2025-08-05T15:53+0300

2025-08-05T16:00+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

süper lig

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TFF, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük- RAMS Başakşehir karşılaşmalarını, Avrupa maçları nedeniyle erteledi.TFF'den yapılan açıklamada, "Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. eleme turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Kayserispor-Beşiktaş ve Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir FK maçları federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini duyurdu.

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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig