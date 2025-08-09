https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/su-kesintilerinin-surdugu-izmirde-patlayan-su-borusu-iki-gundur-onarilmamasina-tepki-1098469323.html
Su kesintilerinin sürdüğü İzmir'de patlayan su borusu iki gündür onarılmamasına tepki
İzmir Karabağlar'da patlayan su borusunun iki gündür onarılmaması tepki çekti. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
İzmir Karabağlar'da iki gün önce patlayan su borusunun hala onarılmaması tepki çekti. Mahalle sakinleri suyun boşa akmaması için çaba gösterirken yetkililere seslendiler. İki gündür boşa akıyor tepkisi Karabağlar'da su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim." dedi.Yetkilileri aradık ama kimse gelmedi Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.Mahalle sakini Tuğçe Kalender de kendisinin İZSU'ya ihbarda bulunduğunu, ancak dönüş alamadığını ifade ederek, "Nasıl kuraklık yaşamayalım? Yetkililer lütfen buraya gelsin ve müdahale etsin, kuraklık da yaşamayalım." dedi.
İzmir Karabağlar'da patlayan su borusunun iki gündür onarılmaması tepki çekti.
İzmir Karabağlar'da iki gün önce patlayan su borusunun hala onarılmaması tepki çekti. Mahalle sakinleri suyun boşa akmaması için çaba gösterirken yetkililere seslendiler.
İki gündür boşa akıyor tepkisi
Karabağlar'da su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Tazyikli su metrelerce yükselerek çevreye yayıldı. Mahalleli durumu İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğüne bildirdi, su borusunun üzerine tuğla koyarak suyun boşa akmasını önlemeye çalıştı.
Suyun iki gündür boşa aktığını savunan mahalle sakinleri, borunun onarılmamasına tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Sezai Öztekin (58), benzer arızaların daha önce de yaşandığını, bu sokakta 2 gündür suyun yola aktığını söyledi.
Öztekin, suyun metrelerce yükselmesine dikkati çekerek, "Su şelale gibi akıyor ve çocuklar suyun altında eğleniyor. Geçen gün işten geldim, sular kesikti ve duş alamadım. 2 gün banyo yapmadan işe gidip geldim." dedi.
Yetkilileri aradık ama kimse gelmedi
Kentte su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle düzenli su kesintisi yapıldığını belirten Öztekin, "İZSU'yu aradım, durumun acil olduğunu da söyledim. Ekipler, su borusunu onarmak için hala gelmiyorlar. Biz bu yönden çok şikayetçiyiz. Kendi imkanlarımızla bu suyu parka vererek ağaçları sulamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mahalle sakini Tuğçe Kalender de kendisinin İZSU'ya ihbarda bulunduğunu, ancak dönüş alamadığını ifade ederek, "Nasıl kuraklık yaşamayalım? Yetkililer lütfen buraya gelsin ve müdahale etsin, kuraklık da yaşamayalım." dedi.