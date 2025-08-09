https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/slovakya-basbakani-fico-putin-ve-trumpa-ukrayna-sorununa-cozum-bulmalarini-diledi-1098474252.html

Slovakya Başbakanı Fico, Putin ve Trump'a Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi

Slovakya Başbakanı Fico, Rusya lideri Putin’e ve ABD Başkanı Trump'a, Alaska'da planlanan görüşmede Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook'ta yayınlanan bir video mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve ABD Başkanı Donald Trump'a, Alaska'da planlanan görüşmede Ukrayna sorununa 'anlamlı' bir çözüm bulmalarını diledi.Fico, "Bu çatışmanın en başından beri propagandayı ve yalanları reddederek objektif bilgilere ve her şeyden önce barışa odaklandık. Rus ve Amerikan başkanlarına, anlamlı bir çözüm bulmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.Slovakya Başbakanı ayrıca, şu anda asıl önemli şeyin çatışmaların durdurulması ve diğer Batılı aktörlerin Ukrayna'da olası barış anlaşmasına engel olmamasının sağlanması olduğunun altını çizdi.Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceği duyurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının ele alınacağını dile getirmişti. Uşakov açıklamasında ayrıca Moskova ve Washington’un gelecek günlerde toplantının ayrıntılarını netleştireceğini ve bu sürecin kolay olmayacağını vurgulamıştı.

