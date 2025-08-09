https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/slovakya-basbakani-fico-putin-ve-trumpa-ukrayna-sorununa-cozum-bulmalarini-diledi-1098474252.html
Slovakya Başbakanı Fico, Putin ve Trump'a Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi
Slovakya Başbakanı Fico, Putin ve Trump'a Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya lideri Putin’e ve ABD Başkanı Trump'a, Alaska'da planlanan görüşmede Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T23:54+0300
2025-08-09T23:54+0300
2025-08-09T23:54+0300
dünya
slovakya
robert fico
alaska
ukrayna
rusya
abd
vladimir putin
donald trump
facebook
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_0:35:720:440_1920x0_80_0_0_92abd4e51da2f424bd9b41adde6bd2c1.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook'ta yayınlanan bir video mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve ABD Başkanı Donald Trump'a, Alaska'da planlanan görüşmede Ukrayna sorununa 'anlamlı' bir çözüm bulmalarını diledi.Fico, "Bu çatışmanın en başından beri propagandayı ve yalanları reddederek objektif bilgilere ve her şeyden önce barışa odaklandık. Rus ve Amerikan başkanlarına, anlamlı bir çözüm bulmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.Slovakya Başbakanı ayrıca, şu anda asıl önemli şeyin çatışmaların durdurulması ve diğer Batılı aktörlerin Ukrayna'da olası barış anlaşmasına engel olmamasının sağlanması olduğunun altını çizdi.Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceği duyurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının ele alınacağını dile getirmişti. Uşakov açıklamasında ayrıca Moskova ve Washington’un gelecek günlerde toplantının ayrıntılarını netleştireceğini ve bu sürecin kolay olmayacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/yakovenko-alaska-tercihi-sembolik-bir-karar-1098470887.html
slovakya
alaska
ukrayna
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/17/1091884380_45:0:676:473_1920x0_80_0_0_06f7e899552582d3bead6ee37e81b41f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, robert fico, alaska, ukrayna, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, facebook, kremlin, moskova, fico
slovakya, robert fico, alaska, ukrayna, rusya, abd, vladimir putin, donald trump, facebook, kremlin, moskova, fico
Slovakya Başbakanı Fico, Putin ve Trump'a Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi
Slovakya Başbakanı Fico, Rusya lideri Putin’e ve ABD Başkanı Trump'a, Alaska'da planlanan görüşmede Ukrayna sorununa çözüm bulmalarını diledi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Facebook'ta yayınlanan bir video mesajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ve ABD Başkanı Donald Trump'a, Alaska'da planlanan görüşmede Ukrayna sorununa 'anlamlı' bir çözüm bulmalarını diledi.
Fico, "Bu çatışmanın en başından beri propagandayı ve yalanları reddederek objektif bilgilere ve her şeyden önce barışa odaklandık. Rus ve Amerikan başkanlarına, anlamlı bir çözüm bulmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Slovakya Başbakanı ayrıca, şu anda asıl önemli şeyin çatışmaların durdurulması ve diğer Batılı aktörlerin Ukrayna'da olası barış anlaşmasına engel olmamasının sağlanması olduğunun altını çizdi.
Daha önce Kremlin ve Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceği duyurulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmede Ukrayna krizinin uzun vadeli barışçıl çözüm yollarının ele alınacağını dile getirmişti. Uşakov açıklamasında ayrıca Moskova ve Washington’un gelecek günlerde toplantının ayrıntılarını netleştireceğini ve bu sürecin kolay olmayacağını vurgulamıştı.