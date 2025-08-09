Rus Dışişleri'nden Bakü-Erivan barışına ilişkin açıklama: 'Bölge dışı aktörlerin katılımı ilave zorluklar yaratmamalı'
19:37 09.08.2025 (güncellendi: 19:39 09.08.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya'da kalıcı barış için en uygun seçeneğin bölge ülkeleri ve doğrudan komşularının iş birliğiyle sağlanabileceğini belirterek ABD'nin , bölgedeki ulaşım hatlarının açılmasına dair açıklamaları ayrıca inceleyeceklerini dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut normalleşme sürecinin 9 Kasım 2020 tarihinde en üst düzeyde kabul edilen üçlü bildirinin ardından, Rusya’nın doğrudan katkısı ve merkezi rolüyle başladığını dile getirdi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Mevcut Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinin, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin sona erdirilmesine ilişkin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin en üst düzeyde kabul edilmesiyle, Rusya’nın doğrudan katılımı ve merkezi rolüyle başladığını hatırlatmak yerinde olur. Bölgeye konuşlandırılan Rus barış gücü birliği, durumu istikrara kavuşturmada yeri doldurulamaz bir katkı sağladı. Görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden barış gücümüzü her zaman hatırlayacağız.
'Bölge dışı aktörlerin katılımı ilave zorluklar ya da ayrım çizgileri yaratmamalı'
Bakü ve Erivan arasındaki uzlaşmanın, tarafların çıkarlarının dengesi temelinde kurulması ve bölgesel bağlamda ele alınması gerektiğinin altını çizen Zaharova, açıklamasını şu cümleler ile devam ettirdi:
Güney Kafkasya’daki iki cumhuriyet arasında barışın tesis edilmesinde en önemli unsur, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması ve yürürlüğe girmesi ile devletler arası ilişkilerin kurulması olacaktır. İki ülke arasındaki uzlaşma, bölgesel bağlama oturtulmalı ve tarafların ve komşu ülkelerin önceliklerine mutlak saygı temelinde çıkar dengesi gözetilerek sağlanmalıdır.
Zaharova, Güney Kafkasya’daki sorunların çözümü için en uygun seçeneğin, 'bölge ülkeleri tarafından bulunup uygulanacak çözümler ile doğrudan komşular olan Rusya, İran ve Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilmesi' olduğunu vurgulayarak, “Bölge dışı aktörlerin katılımı, barışçıl gündemi güçlendirmeye yönelik olmalı ve ilave zorluklar ya da ayrım çizgileri yaratmamalıdır. Orta Doğu’daki çatışmaların çözümüne yönelik Batı desteğinin üzücü deneyiminden kaçınmak isteriz. Güney Kafkasya’daki örneklerden biri olan AB gözlem misyonunun Ermenistan’daki varlığı faaliyetleri sürekli olarak diğer bölge aktörlerinin tepkisine yol açmaktadır" cümlelerini dile getirdi.
'Washington açıklamalarını ayrıca analiz edeceğiz'
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Rusya, Güney Kafkasya’da istikrar ve refah bölgesi oluşturulmasından yana. Bunun en önemli koşullarından biri, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin, her iki ülkenin halklarının çıkarları gözetilerek kapsamlı bir şekilde normalleşmesidir. Bölgesel güvenlik açısından kilit önemdeki bu hedefin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan her türlü çabayı tutarlı bir şekilde destekliyoruz. Bu bağlamda, Güney Kafkasya cumhuriyetleri liderlerinin Amerikan arabuluculuğuyla Washington'da gerçekleştirdiği görüşme olumlu bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu adımın, barışçıl gündemin ilerletilmesine katkı sağlayacağını umuyoruz.
Zaharova açıklamasını, "Rusya Federasyonu Güney Kafkasya'daki ulaşım ve lojistik hatlarındaki engellerinin kaldırılmasına ilişkin Washington'un açıklamalarını ek olarak analiz edecek. Bu alanda, Rusya'nın da dahil olduğu ve hiçbir tarafın çekilmediği üçlü anlaşmalar hala geçerliliğini koruyor. Özellikle Ermenistan topraklarından geçen transit yük taşımacılığı organizasyonuna ilişkin olarak, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği ortak gümrük alanına üyeliği faktörünün dikkate alınması önemlidir. Ayrıca, Ermenistan’ın İran ile olan sınırının, 30 Eylül 1992 tarihli devletlerarası anlaşma uyarınca konuşlandırılmış olan Rus sınır muhafızları tarafından korunduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir" cümleleriyle sonlandırdı.