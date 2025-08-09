https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rusya-disislerinden-baku-erivan-barisina-iliskin-aciklama-bolge-disi-aktorlerin-katilimi-ilave-1098473893.html

Rus Dışişleri'nden Bakü-Erivan barışına ilişkin açıklama: 'Bölge dışı aktörlerin katılımı ilave zorluklar yaratmamalı'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya'da kalıcı barış için en uygun seçeneğin bölge ülkeleri ve doğrudan komşularının iş birliğiyle sağlanabileceğini... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-09T19:37+0300

2025-08-09T19:37+0300

2025-08-09T19:39+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/06/1092402852_0:13:796:461_1920x0_80_0_0_a15aaa2f7a6e16c1b791e2cad883e7be.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut normalleşme sürecinin 9 Kasım 2020 tarihinde en üst düzeyde kabul edilen üçlü bildirinin ardından, Rusya’nın doğrudan katkısı ve merkezi rolüyle başladığını dile getirdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Bölge dışı aktörlerin katılımı ilave zorluklar ya da ayrım çizgileri yaratmamalı'Bakü ve Erivan arasındaki uzlaşmanın, tarafların çıkarlarının dengesi temelinde kurulması ve bölgesel bağlamda ele alınması gerektiğinin altını çizen Zaharova, açıklamasını şu cümleler ile devam ettirdi:Zaharova, Güney Kafkasya’daki sorunların çözümü için en uygun seçeneğin, 'bölge ülkeleri tarafından bulunup uygulanacak çözümler ile doğrudan komşular olan Rusya, İran ve Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştirilmesi' olduğunu vurgulayarak, “Bölge dışı aktörlerin katılımı, barışçıl gündemi güçlendirmeye yönelik olmalı ve ilave zorluklar ya da ayrım çizgileri yaratmamalıdır. Orta Doğu’daki çatışmaların çözümüne yönelik Batı desteğinin üzücü deneyiminden kaçınmak isteriz. Güney Kafkasya’daki örneklerden biri olan AB gözlem misyonunun Ermenistan’daki varlığı faaliyetleri sürekli olarak diğer bölge aktörlerinin tepkisine yol açmaktadır" cümlelerini dile getirdi.'Washington açıklamalarını ayrıca analiz edeceğiz'Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zaharova açıklamasını, "Rusya Federasyonu Güney Kafkasya'daki ulaşım ve lojistik hatlarındaki engellerinin kaldırılmasına ilişkin Washington'un açıklamalarını ek olarak analiz edecek. Bu alanda, Rusya'nın da dahil olduğu ve hiçbir tarafın çekilmediği üçlü anlaşmalar hala geçerliliğini koruyor. Özellikle Ermenistan topraklarından geçen transit yük taşımacılığı organizasyonuna ilişkin olarak, Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği ortak gümrük alanına üyeliği faktörünün dikkate alınması önemlidir. Ayrıca, Ermenistan’ın İran ile olan sınırının, 30 Eylül 1992 tarihli devletlerarası anlaşma uyarınca konuşlandırılmış olan Rus sınır muhafızları tarafından korunduğu gerçeği de göz ardı edilmemelidir" cümleleriyle sonlandırdı.

