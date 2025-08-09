Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/iran-baku-ile-erivanin-baris-deklarasyonu-imzalamasini-degerlendirdi-dis-mudahale-riskine-dikkat-1098471434.html
İran, Bakü ile Erivan’ın barış deklarasyonu imzalamasını değerlendirdi: Dış müdahale riskine dikkat çekildi
İran, Bakü ile Erivan’ın barış deklarasyonu imzalamasını değerlendirdi: Dış müdahale riskine dikkat çekildi
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasını istikrara giden yolda önemli bir adım olarak memnuniyetle... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T15:38+0300
2025-08-09T15:38+0300
dünya
i̇ran
i̇ran dışişleri bakanlığı
azerbaycan
ermenistan
3+3
3+3 bölgesel işbirliği platformu
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a79638a36a8bb6a1ad208581f990a.jpg
İran, Erivan ve Bakü anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirttiği açıklamada, dış müdahale risklerine dikkat çekerek ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin çıkarlarına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın gerçekleşmesi durumunda, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.Yaşanan gelişmeler ışığında Azerbaycan ve Ermenistan ile temas hâlinde olunduğu ifade edilen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı şu cümleleri kaydetti:İran, ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve dış müdahale olmaksızın uygulanması hâlinde, istikrara, güvenliğe ve bölge halklarının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.Açıklamada, İran’ın, karşılıklı çıkarlar temelinde Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili ve bölgesel düzeyde, “3+3” mekanizması (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, İran) dahil, yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/pasinyan-azerbaycanla-toprak-takasi-yapabiliriz-1098465164.html
i̇ran
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e1edb5d374e0c0e3c25e769a8e63671.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, türkiye
i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, türkiye

İran, Bakü ile Erivan’ın barış deklarasyonu imzalamasını değerlendirdi: Dış müdahale riskine dikkat çekildi

15:38 09.08.2025
© İHAİran bayrak, İran bayrağı
İran bayrak, İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© İHA
Abone ol
İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasını istikrara giden yolda önemli bir adım olarak memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Aynı zamanda İran, bölge güvenliğini tehdit edebilecek olası dış müdahalelerin muhtemel olumsuz sonuçlarından endişe duyduğunu belirtti.
İran, Erivan ve Bakü anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirttiği açıklamada, dış müdahale risklerine dikkat çekerek ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin çıkarlarına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın gerçekleşmesi durumunda, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Yaşanan gelişmeler ışığında Azerbaycan ve Ermenistan ile temas hâlinde olunduğu ifade edilen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı şu cümleleri kaydetti:
İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında barış anlaşması metninin nihai olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta ve bunu bölgede kalıcı barışa ulaşma yolunda önemli bir adım olarak görmektedir. Aynı zamanda İran, özellikle ortak sınırlar yakınında, her türlü biçimdeki dış müdahalenin muhtemel olumsuz sonuçlarından endişe duymaktadır.
İran, ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve dış müdahale olmaksızın uygulanması hâlinde, istikrara, güvenliğe ve bölge halklarının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.
Açıklamada, İran’ın, karşılıklı çıkarlar temelinde Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili ve bölgesel düzeyde, “3+3” mekanizması (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, İran) dahil, yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян держит в руках подписанное трехстороннее соглашение во время церемонии с президентами США и Азербайджана в Белом доме (8 августа 2025). Вашингтон - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
DÜNYA
Paşinyan: Azerbaycan'la toprak takası yapabiliriz
11:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала