İran, Bakü ile Erivan’ın barış deklarasyonu imzalamasını değerlendirdi: Dış müdahale riskine dikkat çekildi
İran, Erivan ve Bakü anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirttiği açıklamada, dış müdahale risklerine dikkat çekerek ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin çıkarlarına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın gerçekleşmesi durumunda, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.Yaşanan gelişmeler ışığında Azerbaycan ve Ermenistan ile temas hâlinde olunduğu ifade edilen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı şu cümleleri kaydetti:İran, ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve dış müdahale olmaksızın uygulanması hâlinde, istikrara, güvenliğe ve bölge halklarının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.Açıklamada, İran’ın, karşılıklı çıkarlar temelinde Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili ve bölgesel düzeyde, “3+3” mekanizması (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, İran) dahil, yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasını istikrara giden yolda önemli bir adım olarak memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Aynı zamanda İran, bölge güvenliğini tehdit edebilecek olası dış müdahalelerin muhtemel olumsuz sonuçlarından endişe duyduğunu belirtti.
İran, Erivan ve Bakü anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirttiği açıklamada, dış müdahale risklerine dikkat çekerek ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin çıkarlarına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın gerçekleşmesi durumunda, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.
Yaşanan gelişmeler ışığında Azerbaycan ve Ermenistan ile temas hâlinde olunduğu ifade edilen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı şu cümleleri kaydetti:
İran İslam Cumhuriyeti, iki ülke arasında barış anlaşması metninin nihai olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşılamakta ve bunu bölgede kalıcı barışa ulaşma yolunda önemli bir adım olarak görmektedir. Aynı zamanda İran, özellikle ortak sınırlar yakınında, her türlü biçimdeki dış müdahalenin muhtemel olumsuz sonuçlarından endişe duymaktadır.
İran, ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve dış müdahale olmaksızın uygulanması hâlinde, istikrara, güvenliğe ve bölge halklarının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.
Açıklamada, İran’ın, karşılıklı çıkarlar temelinde Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili ve bölgesel düzeyde, “3+3” mekanizması (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, İran) dahil, yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.