https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/iran-baku-ile-erivanin-baris-deklarasyonu-imzalamasini-degerlendirdi-dis-mudahale-riskine-dikkat-1098471434.html

İran, Bakü ile Erivan’ın barış deklarasyonu imzalamasını değerlendirdi: Dış müdahale riskine dikkat çekildi

İran, Bakü ile Erivan’ın barış deklarasyonu imzalamasını değerlendirdi: Dış müdahale riskine dikkat çekildi

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasını istikrara giden yolda önemli bir adım olarak memnuniyetle... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-09T15:38+0300

2025-08-09T15:38+0300

2025-08-09T15:38+0300

dünya

i̇ran

i̇ran dışişleri bakanlığı

azerbaycan

ermenistan

3+3

3+3 bölgesel işbirliği platformu

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/01/1064029062_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_df0a79638a36a8bb6a1ad208581f990a.jpg

İran, Erivan ve Bakü anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını belirttiği açıklamada, dış müdahale risklerine dikkat çekerek ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin çıkarlarına, ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı çerçevesinde ve dış müdahale olmaksızın gerçekleşmesi durumunda, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.Yaşanan gelişmeler ışığında Azerbaycan ve Ermenistan ile temas hâlinde olunduğu ifade edilen açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı şu cümleleri kaydetti:İran, ulaşım yollarının açılmasının ancak bölge ülkelerinin karşılıklı çıkarları, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek ve dış müdahale olmaksızın uygulanması hâlinde, istikrara, güvenliğe ve bölge halklarının ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.Açıklamada, İran’ın, karşılıklı çıkarlar temelinde Azerbaycan ve Ermenistan ile ikili ve bölgesel düzeyde, “3+3” mekanizması (Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, İran) dahil, yapıcı iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/pasinyan-azerbaycanla-toprak-takasi-yapabiliriz-1098465164.html

i̇ran

azerbaycan

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇ran dışişleri bakanlığı, azerbaycan, ermenistan, 3+3, 3+3 bölgesel işbirliği platformu, türkiye