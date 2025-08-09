Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rizede-denize-girmek-yasaklandi-2-gun-boyunca-dalgalar-3-metreyi-bulabilir-1098460215.html
Rize'de denize girmek yasaklandı: '2 gün boyunca dalgalar 3 metreyi bulabilir'
Rize'de denize girmek yasaklandı: '2 gün boyunca dalgalar 3 metreyi bulabilir'
Sputnik Türkiye
Rize'de 9-10 Ağustos tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga yüksekliği ve kuvvetli rüzgar, can güvenliği riski... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T04:50+0300
2025-08-09T04:50+0300
türki̇ye
rize
rize valiliği
deniz
dalga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098460060_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dee5c5f5fe38f3e0e52c8685da22ab18.jpg
Rize'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşların denize girmesi, 9-10 Ağustos tarihleri arasında iki gün süreyle yasaklandı.Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine dayanarak, il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi. Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metreye kadar çıkacağı, bazı bölgelerde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği ifade edildi. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, söz konusu tarihlerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/abdde-universiteye-silahli-saldiri-kacin-saklanin-savasin-1098459774.html
türki̇ye
rize
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/09/1098460060_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9d2449841597287e56ba00a180f7d4dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rize, rize valiliği, deniz, dalga
rize, rize valiliği, deniz, dalga

Rize'de denize girmek yasaklandı: '2 gün boyunca dalgalar 3 metreyi bulabilir'

04:50 09.08.2025
© AArize deniz, karadeniz
rize deniz, karadeniz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA
Abone ol
Rize'de 9-10 Ağustos tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga yüksekliği ve kuvvetli rüzgar, can güvenliği riski oluşturuyor.
Rize'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşların denize girmesi, 9-10 Ağustos tarihleri arasında iki gün süreyle yasaklandı.
Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine dayanarak, il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi. Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metreye kadar çıkacağı, bazı bölgelerde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği ifade edildi. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.
Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, söz konusu tarihlerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
DÜNYA
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала