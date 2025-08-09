Rize'de denize girmek yasaklandı: '2 gün boyunca dalgalar 3 metreyi bulabilir'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/rizede-denize-girmek-yasaklandi-2-gun-boyunca-dalgalar-3-metreyi-bulabilir-1098460215.html
Rize'de 9-10 Ağustos tarihlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Dalga yüksekliği ve kuvvetli rüzgar, can güvenliği riski... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
Rize'de, olumsuz hava koşulları sebebiyle vatandaşların denize girmesi, 9-10 Ağustos tarihleri arasında iki gün süreyle yasaklandı.Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine dayanarak, il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi. Dalga yüksekliğinin 1,5-2 metreye kadar çıkacağı, bazı bölgelerde ise dalgaların 3 metreyi bulabileceği ifade edildi. Ayrıca, rüzgarın kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısında bulunuldu.Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla, söz konusu tarihlerde denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.
