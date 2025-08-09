Türkiye
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
Atlanta'da bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Üniversite'den 'kaçın, saklanın, savaşın' açıklaması yapıldı.
ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti.Üniversitenin Kritik Olay Hazırlığı ve Müdahale Ofisi yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
01:42 09.08.2025
Washington DC'de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı
Washington DC’de Silahlı Saldırı Sonrası İnceleme Başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2025
© AA / Kyle Mazza
Abone ol
Atlanta'da bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Üniversite'den 'kaçın, saklanın, savaşın' açıklaması yapıldı.
ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti.
Üniversitenin Kritik Olay Hazırlığı ve Müdahale Ofisi yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Emory Atlanta Kampüsü'nde Emory Point CVS'de aktif bir silahlı saldırgan var. KAÇIN, SAKLANIN, SAVAŞIN. Bölgeden uzak durun. Yerinizde siper almaya devam edin. Polis olay yerinde.
