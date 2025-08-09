https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/abdde-universiteye-silahli-saldiri-kacin-saklanin-savasin-1098459774.html
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
Sputnik Türkiye
Atlanta'da bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Üniversite'den 'kaçın, saklanın, savaşın' açıklaması yapıldı. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T01:42+0300
2025-08-09T01:42+0300
2025-08-09T01:42+0300
dünya
abd
atlanta
emory üniversitesi
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b1e89de30841e0ab67fa8a66d3b846c2.jpg
ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti.Üniversitenin Kritik Olay Hazırlığı ve Müdahale Ofisi yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
atlanta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542633_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e37296c98e192b437f5c570d2a843ed9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, atlanta, emory üniversitesi, silahlı saldırı
abd, atlanta, emory üniversitesi, silahlı saldırı
ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 'Kaçın, saklanın, savaşın'
Atlanta'da bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Üniversite'den 'kaçın, saklanın, savaşın' açıklaması yapıldı.
ABD'nin Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan Emory Üniversitesinde silahlı saldırı gerçekleşti.
Üniversitenin Kritik Olay Hazırlığı ve Müdahale Ofisi yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Emory Atlanta Kampüsü'nde Emory Point CVS'de aktif bir silahlı saldırgan var. KAÇIN, SAKLANIN, SAVAŞIN. Bölgeden uzak durun. Yerinizde siper almaya devam edin. Polis olay yerinde.