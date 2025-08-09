https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/putin-brezilyali-mevkidasi-lula-ile-telefonda-gorustu-1098473143.html
Putin, Brezilyalı mevkidaşı Lula ile telefonda görüştü
Rusya lideri Putin'in Brezilyalı mevkidaşı Lula ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff'la yaptığı görüşmenin sonuçlarına... 09.08.2025
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşme sırasında Putin, Brezilyalı mevkidaşına Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.Brezilya Devlet Başkanı ise Putin'e, Ukrayna krizinin çözümünü kolaylaştırmayı amaçlayan çabalara destek verdiğini ifade etti.Açıklamada ayrıca liderlerin, Rusya-Brezilya stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve BRICS çerçevesindeki etkileşimin artırılması yönündeki karşılıklı kararlılıklarını teyit ettikleri kaydedildi.
