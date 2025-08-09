https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasina-dair-turkiyeden-ilk-aciklama-geldi-1098459643.html
Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına dair Türkiye'den ilk açıklama geldi
Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına dair Türkiye'den ilk açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik Washington'da atılan imzaya Türkiye tarafından ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan ile... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T00:03+0300
2025-08-09T00:03+0300
2025-08-09T00:04+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
washington
dışişleri bakanlığı
türk dışişleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_14a543110d30f83b6350bdb5b1b10d42.jpg
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak deklarasyona imza atıldı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün (8 Ağustos) Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." açıklaması geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-beyaz-sarayda-aliyev-ve-pasinyani-agirliyor-kalici-baristan-cok-eminim-1098458120.html
ermenistan
azerbaycan
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/11/1054800852_76:0:623:410_1920x0_80_0_0_625d92b2b93e57cdf3bacf852ab11bda.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ermenistan, azerbaycan, washington, dışişleri bakanlığı, türk dışişleri
ermenistan, azerbaycan, washington, dışişleri bakanlığı, türk dışişleri
Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına dair Türkiye'den ilk açıklama geldi
00:03 09.08.2025 (güncellendi: 00:04 09.08.2025)
Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik Washington'da atılan imzaya Türkiye tarafından ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda Washington'da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak deklarasyona imza atıldı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün (8 Ağustos) Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." açıklaması geldi.