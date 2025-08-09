https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/azerbaycan-ve-ermenistan-arasinda-imzalanan-baris-anlasmasina-dair-turkiyeden-ilk-aciklama-geldi-1098459643.html

Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına dair Türkiye'den ilk açıklama geldi

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak deklarasyona imza atıldı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisine yönelik sağlanan ilerlemeden ve bu kapsamda bugün (8 Ağustos) Vaşington’da kayda geçirilen iradeden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası çatışma ve krizlerin giderek yoğunlaştığı bir dönemde atılan bu adım, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması bakımından son derece önemli bir gelişme teşkil etmektedir. ABD Yönetimi’nin sürece sağladığı katkıları takdir ediyoruz. Güney Kafkasya’nın huzur ve refaha kavuşması yönünde tarihi bir fırsat yakalanmıştır. Türkiye olarak, bu fırsatın hayata geçirilmesi için ortaya koyulan çabalara katkı sunmaya devam edecek ve can Azerbaycan’ın özveriyle sürdürdüğü gayretleri destekleyeceğiz." açıklaması geldi.

