https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/trabzonspor-2025-2026-sezonunun-mattia-ahmet-minguzzi-sezonu-olarak-adlandirilmasi-icin-basvuru-1098340602.html

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için başvuru yaptı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için başvuru yaptı

Sputnik Türkiye

Trabzonspor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi. 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T23:23+0300

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spor

trabzonspor

haberler

mattia ahmet minguzzi

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Trabzonspor Kulübü, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için resmi başvuru yaptı. "2025-2026 futbol sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamsını yapan Trabzonspor şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bakanlik-duyurdu-milli-emlak-genel-mudurlugunde-sahte-e-imza-girisimi-engellendi-1098340294.html

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trabzonspor, haberler, mattia ahmet minguzzi