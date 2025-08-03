https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/trabzonspor-2025-2026-sezonunun-mattia-ahmet-minguzzi-sezonu-olarak-adlandirilmasi-icin-basvuru-1098340602.html
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için başvuru yaptı
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için başvuru yaptı
Sputnik Türkiye
Trabzonspor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi. 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T23:23+0300
2025-08-03T23:23+0300
2025-08-03T23:32+0300
spor
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haberler
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Trabzonspor Kulübü, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için resmi başvuru yaptı. "2025-2026 futbol sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamsını yapan Trabzonspor şu değerlendirmeyi yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/bakanlik-duyurdu-milli-emlak-genel-mudurlugunde-sahte-e-imza-girisimi-engellendi-1098340294.html
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trabzonspor, haberler, mattia ahmet minguzzi
trabzonspor, haberler, mattia ahmet minguzzi
Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için başvuru yaptı
23:23 03.08.2025 (güncellendi: 23:32 03.08.2025)
Trabzonspor Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının 2025-2026 futbol sezonuna verilmesi için resmi başvuru yaptı.
"2025-2026 futbol sezonunun Mattia Ahmet Minguzzi Sezonu olarak adlandırılması için resmi başvurumuzu ilgili kurumlara ilettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamsını yapan Trabzonspor şu değerlendirmeyi yaptı:
Mattia Ahmet Minguzzi’nin vahşice katledilmesinin ardından yürütülen adalet sürecinin takipçisi olduğumuzu, bu davanın toplumsal hafızada yerini koruması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına Mattia Ahmet Minguzzi isminin sezonumuza verilmesinin çok büyük bir anlam taşıyacağını önemle belirtiriz. Trabzonspor Kulübü olarak, bu sürecin en başından itibaren yakından takipçisi olduğumuzu ifade etmiş, sürecin sonuna kadar da kararlılıkla mücadele edeceğimizi vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.