Manyas Gölü'nde toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

17:21 09.08.2025 (güncellendi: 17:22 09.08.2025)
Balıkesir'in Manyas Gölü'ndeki toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı. Gölden ve ölü balıklardan numune alındı.
Göle gelen balıkçı ihbar etti
Manyas ilçesindeki göle gelen bir balıkçı, su yüzeyindeki balık ölülerini görünce durumu Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Gökkermeyan'a bildirdi.
Daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.
'Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu'
Kızıksa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Gökkermeyan, Manyas Gölü'ne geldiğinde ölü balıkları görünce adeta şoke olduğunu söyledi. Balık ölümlerinin nedeninin tahliller sonucu anlaşılacağını anlatan Gökkermeyan, "Göldeki balık popülasyonu neredeyse bir günde yok oldu. Gölün yüzeyinde de çok sayıda ölü balık var. Rüzgarla birlikte bunlar kıyıya vuruyor." dedi.