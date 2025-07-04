https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/mecliste-zehirlenme-suphesi-100den-fazla-vekil-ve-personel-hastaneye-basvurdu-1097585814.html

Meclis'te zehirlenme şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu

Meclis'te zehirlenme şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu

Sputnik Türkiye

TBMM’de zehirlenme şüphesiyle 100’ü aşkın kişi, ishal, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vekiller ve personelde görülen belirtiler... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

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TBMM’de yaşanan zehirlenme şüphesinde 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu.Yeniyol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de etkilenenler arasında yer aldığını açıkladı. Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'e konuşan Vekil Ün ''Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" açıklamasında bulundu.Farklı yemek yiyenlerde de benzer şikayetler görülmesi üzerine TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada yemeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı Ankara genelinde bir salgın olabileceği ifade edildi.Bazı Meclis personeli ise "Arıtma cihazları şebeke suyunu yeterince temizlemiyor olabilir. Aynı yemeği yemememize rağmen benzer şikayetleri yaşıyoruz. Suyun kaynağı mutlaka araştırılmalı" dedi.

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