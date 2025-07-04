https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/mecliste-zehirlenme-suphesi-100den-fazla-vekil-ve-personel-hastaneye-basvurdu-1097585814.html
Meclis'te zehirlenme şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu
Meclis'te zehirlenme şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu
Sputnik Türkiye
TBMM’de zehirlenme şüphesiyle 100’ü aşkın kişi, ishal, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vekiller ve personelde görülen belirtiler... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T00:30+0300
2025-07-04T00:30+0300
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gıda zehirlenmesi
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gıda
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TBMM’de yaşanan zehirlenme şüphesinde 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu.Yeniyol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de etkilenenler arasında yer aldığını açıkladı. Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'e konuşan Vekil Ün ''Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" açıklamasında bulundu.Farklı yemek yiyenlerde de benzer şikayetler görülmesi üzerine TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada yemeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı Ankara genelinde bir salgın olabileceği ifade edildi.Bazı Meclis personeli ise "Arıtma cihazları şebeke suyunu yeterince temizlemiyor olabilir. Aynı yemeği yemememize rağmen benzer şikayetleri yaşıyoruz. Suyun kaynağı mutlaka araştırılmalı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/meclis-komisyonunda-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-16-bin-881-tl-oldu-1097583145.html
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meclis, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, kan zehirlenmesi, su, yemek, gıda, gıda ürünü, gıda krizi
meclis, zehirlenme, toplu zehirlenme, gıda zehirlenmesi, kan zehirlenmesi, su, yemek, gıda, gıda ürünü, gıda krizi
Meclis'te zehirlenme şüphesi: 100'den fazla vekil ve personel hastaneye başvurdu
00:30 04.07.2025 (güncellendi: 00:37 04.07.2025)
TBMM’de zehirlenme şüphesiyle 100’ü aşkın kişi, ishal, kusma ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Vekiller ve personelde görülen belirtiler Meclis’te paniğe neden oldu.
TBMM’de yaşanan zehirlenme şüphesinde 100’den fazla kişi hastaneye başvurdu.
Yeniyol Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün de etkilenenler arasında yer aldığını açıkladı. Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'e konuşan Vekil Ün ''Sabahtan beri sürekli kusuyorum. Dışarıdan hiçbir şey yemedim, Meclis yemekhanesi dışında gıda tüketmedim" açıklamasında bulundu.
Farklı yemek yiyenlerde de benzer şikayetler görülmesi üzerine TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada yemeklerde herhangi bir zehirlenme bulgusuna rastlanmadığı Ankara genelinde bir salgın olabileceği ifade edildi.
Bazı Meclis personeli ise "Arıtma cihazları şebeke suyunu yeterince temizlemiyor olabilir. Aynı yemeği yemememize rağmen benzer şikayetleri yaşıyoruz. Suyun kaynağı mutlaka araştırılmalı" dedi.