Teknesi parçalanmış olarak bulunan Halit Yukay soruşturmasında yeni gelişme: Yük gemisi kaptanı gözaltına alındı

Yalova'dan özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek için yola çıkan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış olarak bulunmuştu. İş insanı Yukay'dan tüm aramalara rağmen bir iz bulunamazken soruşturmayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bir yük gemisi kaptanı gözaltına alındı. 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları sürüyor. Genç iş insanının teknesinin bulunuğu bölgede denizden ve havadan arama çalışmaları sürerken, çalışmalar, Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı.Yük gemisi kaptanı gözaltına alındıArama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı ve bir yük gemisinin kaptanı olduğu belirtilen C.T., "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen C.T.’nin, kaza bölgesinden geçiş yapan yük gemisinin kaptanı olduğu belirtiliyor.
