https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/hukuk-fakultesi-baraji-yeniden-degisti-yok-baskani-acikladi-2025-yks-tercihlerinde-gecerli-olacak-1098468774.html
Hukuk fakültesi barajı yeniden değişti: YÖK Başkanı açıkladı, 2025-YKS tercihlerinde geçerli olacak mı?
Hukuk fakültesi barajı yeniden değişti: YÖK Başkanı açıkladı, 2025-YKS tercihlerinde geçerli olacak mı?
Sputnik Türkiye
YÖK’ün hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bine düşüren kararı, Danıştay tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra alındığı... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-09T13:57+0300
2025-08-09T13:57+0300
2025-08-09T14:04+0300
türki̇ye
hukuk
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
yks 2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_a39ba6f9dab7c9f3907134c43446d5bc.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 30 Ocak 2025’te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Karar, 6 Şubat 2025’te yayımlanan YKS Kılavuzu’na da girmişti.Ancak Danıştay 8. Dairesi, barajın sınav sonuçları açıklandıktan sonra düşürülmesini gerekçe göstererek kararın yürütmesini durdurdu.Baraj yeniden 125 bin olduDanıştay kararıyla birlikte hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajı tekrar 125 bine çıkarıldı. Bu değişiklik, 2025-YKS tercih sürecinde geçerli olacak.YÖK Başkanı Özvar’dan açıklamaYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının ‘2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere’ ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir.”Tercih listeleri güncellenebilecekÖzvar, ÖSYM tercih sisteminde güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve sistemin gün içinde açılacağını belirterek, “Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek, adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.Tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/zorunlu-su-kesintileri-yapiliyordu-cesmenin-su-krizi-bitiyor-bakan-yumakli-bugun-devreye-giriyor-1098467165.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/17/1095624889_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ae4c72d0ed9ef827d36eb97c8107301c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hukuk fakültesi barajı, 2025 yks hukuk barajı, yök hukuk baraj kararı, danıştay hukuk barajı, yks başarı sıralaması barajı, hukuk fakültesi sıralama şartı, 2025 yks tercihleri, yks hukuk sıralama şartı, hukuk fakültesi 125 bin baraj, yks tercih güncelleme, ösym tercih sistemi, yks hukuk taban puanı
hukuk fakültesi barajı, 2025 yks hukuk barajı, yök hukuk baraj kararı, danıştay hukuk barajı, yks başarı sıralaması barajı, hukuk fakültesi sıralama şartı, 2025 yks tercihleri, yks hukuk sıralama şartı, hukuk fakültesi 125 bin baraj, yks tercih güncelleme, ösym tercih sistemi, yks hukuk taban puanı
Hukuk fakültesi barajı yeniden değişti: YÖK Başkanı açıkladı, 2025-YKS tercihlerinde geçerli olacak mı?
13:57 09.08.2025 (güncellendi: 14:04 09.08.2025)
YÖK’ün hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bine düşüren kararı, Danıştay tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra alındığı gerekçesiyle durduruldu. Böylece baraj yeniden 125 bine yükseldi. Adaylar tercihlerini güncellenmiş sisteme göre yapacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 30 Ocak 2025’te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Karar, 6 Şubat 2025’te yayımlanan YKS Kılavuzu’na da girmişti.
Ancak Danıştay 8. Dairesi, barajın sınav sonuçları açıklandıktan sonra düşürülmesini gerekçe göstererek kararın yürütmesini durdurdu.
Baraj yeniden 125 bin oldu
Danıştay kararıyla birlikte hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajı tekrar 125 bine çıkarıldı. Bu değişiklik, 2025-YKS tercih sürecinde geçerli olacak.
YÖK Başkanı Özvar’dan açıklama
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının ‘2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere’ ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir.”
Tercih listeleri güncellenebilecek
Özvar, ÖSYM tercih sisteminde güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve sistemin gün içinde açılacağını belirterek, “Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek, adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecek.