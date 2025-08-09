https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/hukuk-fakultesi-baraji-yeniden-degisti-yok-baskani-acikladi-2025-yks-tercihlerinde-gecerli-olacak-1098468774.html

Hukuk fakültesi barajı yeniden değişti: YÖK Başkanı açıkladı, 2025-YKS tercihlerinde geçerli olacak mı?

YÖK’ün hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bine düşüren kararı, Danıştay tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra alındığı... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 30 Ocak 2025’te aldığı kararla hukuk fakültelerine yerleşebilmek için başarı sıralaması barajını 125 binden 100 bine düşürmüştü. Karar, 6 Şubat 2025’te yayımlanan YKS Kılavuzu’na da girmişti.Ancak Danıştay 8. Dairesi, barajın sınav sonuçları açıklandıktan sonra düşürülmesini gerekçe göstererek kararın yürütmesini durdurdu.Baraj yeniden 125 bin olduDanıştay kararıyla birlikte hukuk fakültelerine giriş için başarı sıralaması barajı tekrar 125 bine çıkarıldı. Bu değişiklik, 2025-YKS tercih sürecinde geçerli olacak.YÖK Başkanı Özvar’dan açıklamaYÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının ‘2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere’ ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir.”Tercih listeleri güncellenebilecekÖzvar, ÖSYM tercih sisteminde güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve sistemin gün içinde açılacağını belirterek, “Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek, adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.Tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecek.

