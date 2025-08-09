Türkiye
Güzel haberi Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki iki yangın 'tamamen' kontrol altına alındı
Güzel haberi Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki iki yangın 'tamamen' kontrol altına alındı
09.08.2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının aralıksız süren mücadeleler sonucunda "tamamen" kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
15:05 09.08.2025
Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerini sardı: Boğaz ve havalimanı kapatıldı, 3 köy tahliye edildi
Dün, 14:22
