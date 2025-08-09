https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/guzel-haberi-bakan-yumakli-duyurdu-canakkaledeki-iki-yangin-tamamen-kontrol-altina-alindi-1098470764.html

Güzel haberi Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki iki yangın 'tamamen' kontrol altına alındı

Güzel haberi Bakan Yumaklı duyurdu: Çanakkale'deki iki yangın 'tamamen' kontrol altına alındı

Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları 'tamamen' kontrol altına alındı. 09.08.2025

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının aralıksız süren mücadeleler sonucunda "tamamen" kontrol altına alındığını duyurdu. Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumlarıyla ilgili yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda tamamen kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Yeşil Vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

