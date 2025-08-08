https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098449115.html

Çanakkale'de yangın ormana sıçradı: Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı

Çanakkale'de yangın ormana sıçradı: Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.Merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü'nde tarım arazinde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.Boğaz tek yönlü gemi trafiğine kapatıldıÇanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

