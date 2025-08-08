Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098449115.html
Çanakkale'de yangın ormana sıçradı: Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı
Çanakkale'de yangın ormana sıçradı: Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T14:22+0300
2025-08-08T15:07+0300
türki̇ye
çanakkale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098448959_0:131:2048:1283_1920x0_80_0_0_48a52dfd3df0dda7322942e2e00f3227.jpg
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.Merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü'nde tarım arazinde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.Boğaz tek yönlü gemi trafiğine kapatıldıÇanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/1098441360.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098448959_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ca3f75d79ae87a47e688f8a0308e236c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çanakkale
çanakkale

Çanakkale'de yangın ormana sıçradı: Çanakkale Boğazı tek yönlü kapatıldı

14:22 08.08.2025 (güncellendi: 15:07 08.08.2025)
© Çiğdem Münibe AlyanakÇanakkale
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© Çiğdem Münibe Alyanak
Abone ol
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Merkeze bağlı Sarıcaeli Köyü'nde tarım arazinde henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Boğaz tek yönlü gemi trafiğine kapatıldı

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Karabük orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
MULTİMEDYA
Karabük'teki orman yangınına müdahale sürüyor
10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала