Emlak vergisini etkileyecek: Metrekare fiyatları belli oldu
Evi olan milyonları ilgilendiren emlak vergisi için gelecek yılın bina metrekare maliyet bedelleri açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre... 09.08.2025, Sputnik Türkiye
ekonomi̇
emlak
inşaat
maliyet
maliye bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak hazırladığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 2025 yılı için güncellendi.Meskenlerde 474.7 TL’den 21 Bin 776 TL’yeYeni düzenlemeye göre, mesken binalarında metrekare başına maliyet;Fabrika, otel ve okullar da kapsamdaTebliğ sadece konutları değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, yüzme havuzu gibi ticari ve kamusal yapıları da kapsıyor. Bu yapılar için metrekare maliyet bedelleri de yeniden belirlendi.Vergi ödemelerinde etkili olacakBelirlenen metrekare maliyetleri, 2025 yılında emlak vergisi hesaplamasında doğrudan etkili olacak. Bu nedenle, özellikle konut sahipleri ve yatırımcıların, yeni maliyet değerlerini dikkate alarak vergi planlamalarını yapmaları önem taşıyor.
Emlak vergisini etkileyecek: Metrekare fiyatları belli oldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın ortak hazırladığı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile emlak vergisi hesaplamasında esas alınacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri 2025 yılı için güncellendi.
Meskenlerde 474.7 TL’den 21 Bin 776 TL’ye
Yeni düzenlemeye göre, mesken binalarında metrekare başına maliyet;
Lüks inşaatlarda
: 9.934,52 TL – 21.776,1 TL
Birinci sınıf inşaatlarda
: 4.192,52 TL – 14.562,37 TL
İkinci sınıf inşaatlarda
: 2.953,45 TL – 9.866,25 TL
Üçüncü sınıf inşaatlarda
: 997,65 TL – 6.719,7 TL
Basit inşaatlarda
: 474,7 TL – 3.030,52 TL
Fabrika, otel ve okullar da kapsamda
Tebliğ sadece konutları değil; fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, yüzme havuzu gibi ticari ve kamusal yapıları da kapsıyor. Bu yapılar için metrekare maliyet bedelleri de yeniden belirlendi.
Vergi ödemelerinde etkili olacak
Belirlenen metrekare maliyetleri, 2025 yılında emlak vergisi hesaplamasında doğrudan etkili olacak. Bu nedenle, özellikle konut sahipleri ve yatırımcıların, yeni maliyet değerlerini dikkate alarak vergi planlamalarını yapmaları önem taşıyor.