Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası gözaltına alındı

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası gözaltına alındı

07.08.2025

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yatalak bir kadının şiddet mağduru olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olayın failinin kadının şizofreni hastası oğlu olduğunu tespit etti. Evdeki güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının tüm detaylarını ortaya koydu.Olay, Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yıldır yatalak olan H.G.G. (60) isimli kadının evine gelen bakıcı A.K., yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Beyin kanaması geçirdiOlay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının darp edildiğini ve beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Hemen Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yetkililer, hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.Polis ekipleri, evdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, M.G. (37) isimli oğlun odadan içeri girerek, annesine bağırdığı, şiddet uyguladığı ve ondan para bulmasını istediği anlar açıkça görüldü.Gözaltına alındı, adliyeye sevk edildiPolis ekiplerince gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın tanığı bakıcı A.K. da, M.G.'nin kendisini tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.Tıp mezunu, şizofreni tanısı varYapılan incelemelerde, saldırgan M.G.’nin bir tıp fakültesinden mezun olduğu, ancak kendisine şizofreni teşhisi konduğu öğrenildi.

