Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'yle görüştü. Erdoğan görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında gelişmeler ele alındı. 09.08.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
i̇lham aliyev
azerbaycan
ermenistan
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirttiği kaydedildi.
türki̇ye
azerbaycan
ermenistan
i̇lham aliyev, azerbaycan, ermenistan, cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, recep tayyip erdoğan
17:51 09.08.2025
© TCCB / Murat ÇetinmühürdarErdoğan ve Aliyev
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'yle görüştü. Erdoğan görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirttiği kaydedildi.
