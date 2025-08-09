https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-gorustu-1098473027.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'yle görüştü. Erdoğan görüşmede Azerbaycan ve Ermenistan arasında gelişmeler ele alındı. 09.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Aliyev'in Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirttiği kaydedildi.

