Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/cumhurbaskani-erdogan-rakiplerimiz-dahi-turkiyeden-ovgu-ile-bahsediyor-1098454434.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimiz dahi Türkiye'den övgü ile bahsediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimiz dahi Türkiye'den övgü ile bahsediyor
Sputnik Türkiye
DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzünü milletimize çevirmiş mazlumlar... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T18:18+0300
2025-08-08T18:47+0300
türkiye
türki̇ye
dış ekonomik i̇lişkiler kurulu (dei̇k)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097831881_0:165:2783:1730_1920x0_80_0_0_8c3a72d60c81e23155b64020ff2235d1.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda açıklamalarda bulunuyor:'Hadiselere Ankara penceresinden bakarak hareket ettik''Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098449115.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097831881_129:0:2654:1894_1920x0_80_0_0_ad64ffba254d765370796e30e78e6ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, dış ekonomik i̇lişkiler kurulu (dei̇k)
türkiye, dış ekonomik i̇lişkiler kurulu (dei̇k)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimiz dahi Türkiye'den övgü ile bahsediyor

18:18 08.08.2025 (güncellendi: 18:47 08.08.2025)
© Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© Doğukan Keskinkılıç
Abone ol
DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzünü milletimize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz, Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Programı'nda açıklamalarda bulunuyor:

'Hadiselere Ankara penceresinden bakarak hareket ettik'

"Bize ilettiğiniz her konu ile bire bir ilgilendik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamt olsun sizlerle Türkiye'nin üretim gücüne güç kattık. Dünyanın neresinde olursa olsun iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu çok yakından hissettirdik. Süren çatışmaların getirdiği tedirginliklerin farkındayız. Jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. İş dünyamız fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimiz yeni pazarlar kurarak bu sancılı süreci yönetiyor. Potansiyel fırsatları dikkate alarak küresel sistemde ülkemizi en iyi noktada konumlandırmaya çalışıyoruz. İnsan hayatını, onurunu merkeze alan, ülkemizi gerilimlerin uzağından tutmak için siyaset izliyoruz. Ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarıma prim veriyoruz. Yüzünü milletimize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık. Kendi ülkesini batılı tv kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil hadiselere Ankara penceresinden bakarak hareket ettik. Rakiplerimiz dahi Türkiye'den övgü ile bahsediyor. Bugün Türkiye kendisine inanıyor, güveniyor ve hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor."

'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına başlamasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları kararlılıkla atması devlet aklının bir gereğidir" dedi.
Çanakkale orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
TÜRKİYE
CANLI Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerini sardı: Boğaz ve havalimanı kapatıldı, 3 köy tahliye edildi
14:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала