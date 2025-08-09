https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/cinli-bilim-insanlari-kirlenmeyen-cam-uretti-tozu-saniyeler-icinde-yok-ediyor-1098467341.html

Çinli bilim insanları kirlenmeyen cam üretti: Tozu saniyeler içinde yok ediyor

Çin'deki Zhejiang Üniversitesi'nden araştırmacılar, elektrik alanları kullanarak yüzeydeki toz ve partikülleri saniyeler içinde temizleyen şeffaf ve ince bir... 09.08.2025

Çin’in Zhejiang Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, elektrik alanları yardımıyla toz ve diğer kirleticileri yüzeyinden temizleyebilen yenilikçi bir kendini temizleyen cam geliştirdi. Bu ince ve şeffaf cam, güneş panelleri, bina camları ve diğer hassas yüzeylerde toz birikmesini engelleyerek bakım maliyetlerini ve iş gücünü azaltmayı hedefliyor.Geleneksel temizlik yöntemleri özellikle kuru ve tozlu bölgelerde yetersiz kalırken, araştırmacılar elektrik alanlarının yüzeydeki parçacıkların hareketini beklenmedik şekillerde değiştirdiğini keşfetti. Alternatif elektrik alanına maruz kalan toz parçacıkları, sadece yanlara kaymakla kalmayıp yön değiştirebiliyor veya yüzeyden tamamen sıçrayarak atılabiliyor.Su veya kimyasal madde gerektirmiyorBu çalışma sonucunda ortaya çıkan sadece organik ve inorganik tozları saniyeler içinde yüzde 98 oranında temizleyebilen 0,62 mm kalınlığında ultra ince bir camın kendini temizleme işlemi için su, kimyasal madde veya yüksek enerji tüketimi gerekmiyor.Camın kendini temizleme özelliği, aynı zamanda yeni toz partiküllerinin yüzeye tutunmasını engelliyor. “Partikül kalkan etkisi” olarak adlandırılan bu mekanizma, hava yoluyla gelen toz birikimini yüzde 90’a kadar azaltarak özellikle kum fırtınalarının ve tozlu havaların yoğun olduğu bölgelerde camların daha uzun süre temiz kalmasını sağlıyor.Çinli bilim insanların ürettiği bu yenilikçi cam teknolojisi, güneş enerjisi sektöründen mimariye kadar birçok alanda bakım ve temizlik maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak sürdürülebilir çözümler sunma potansiyeli taşıyabilir.

