Apollo 13'ü güvenli bir şekilde Dünya'ya geri döndüren efsane astronot Jim Lovell, 97 yaşında hayatını kaybetti

Apollo 13 göreviyle uzay tarihinde ölümsüzleşen Amerikalı astronot Jim Lovell, 97 yaşında hayatını kaybetti. NASA’nın “potansiyel bir trajediyi başarıya... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T23:53+0300
2025-08-08T23:53+0300
2025-08-08T23:53+0300
Amerikan uzay programının sembol isimlerinden biri olan Jim Lovell, 97 yaşında yaşamını yitirdi. 1970 yılında gerçekleşen Apollo 13 görevi sırasında yaşanan kriz anlarında gösterdiği soğukkanlılık ve liderlik, onu dünya çapında tanınan bir kahraman haline getirmişti.NASA: Potansiyel bir trajedi başarıya dönüştüNASA, yaptığı açıklamada, Ay’a inişin iptal edilmesine yol açan patlamaya rağmen Lovell ve ekibinin görevi güvenli şekilde Dünya’ya döndürmesinin, “potansiyel bir trajediyi başarıya dönüştürdüğünü” belirtti. Uzay aracı Dünya'dan yüz binlerce mil uzaklıktayken yaşanan bu kriz, uzay tarihinin en dramatik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.Pasifik’e dönüşü milyonlar i̇zlediLovell ve mürettebat arkadaşları Fred Haise ve Jack Swigert, Ay’a iniş iptal edildikten sonra zorlu bir süreci başarıyla tamamlayarak Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı. Bu an, milyonlarca kişi tarafından televizyondan canlı izlendi ve insanlık tarihinin en unutulmaz uzay yolculuklarından biri olarak hafızalara kazındı.Ay’a i̇ki kez gitmiş i̇lk i̇nsanLovell, sadece Apollo 13 değil, aynı zamanda Apollo 8 görevinde de yer almıştı. Böylece, Ay’a iki kez giden ilk insan unvanını elde etti. NASA Başkan Vekili Sean Duffy, Lovell’in ABD’nin uzay programında tarihi bir yol açtığını ve onun liderliğinin gelecek nesillere ilham verdiğini vurguladı.Lovell’in ailesi ise yaptığı açıklamada, “Onun sarsılmaz iyimserliğini, mizah anlayışını ve her birimize imkansızı başarabileceğimizi hissettirmesini özleyeceğiz. O gerçekten türünün tek örneğiydi.” ifadelerini kullandı.
Amerikan uzay programının sembol isimlerinden biri olan Jim Lovell, 97 yaşında yaşamını yitirdi. 1970 yılında gerçekleşen Apollo 13 görevi sırasında yaşanan kriz anlarında gösterdiği soğukkanlılık ve liderlik, onu dünya çapında tanınan bir kahraman haline getirmişti.
NASA: Potansiyel bir trajedi başarıya dönüştü
NASA, yaptığı açıklamada, Ay’a inişin iptal edilmesine yol açan patlamaya rağmen Lovell ve ekibinin görevi güvenli şekilde Dünya’ya döndürmesinin, “potansiyel bir trajediyi başarıya dönüştürdüğünü” belirtti. Uzay aracı Dünya'dan yüz binlerce mil uzaklıktayken yaşanan bu kriz, uzay tarihinin en dramatik anlarından biri olarak kayıtlara geçti.
Pasifik’e dönüşü milyonlar i̇zledi
Lovell ve mürettebat arkadaşları Fred Haise ve Jack Swigert, Ay’a iniş iptal edildikten sonra zorlu bir süreci başarıyla tamamlayarak Pasifik Okyanusu’na iniş yaptı. Bu an, milyonlarca kişi tarafından televizyondan canlı izlendi ve insanlık tarihinin en unutulmaz uzay yolculuklarından biri olarak hafızalara kazındı.
Ay’a i̇ki kez gitmiş i̇lk i̇nsan
Lovell, sadece Apollo 13 değil, aynı zamanda Apollo 8 görevinde de yer almıştı. Böylece, Ay’a iki kez giden ilk insan unvanını elde etti. NASA Başkan Vekili Sean Duffy, Lovell’in ABD’nin uzay programında tarihi bir yol açtığını ve onun liderliğinin gelecek nesillere ilham verdiğini vurguladı.
Lovell’in ailesi ise yaptığı açıklamada, “Onun sarsılmaz iyimserliğini, mizah anlayışını ve her birimize imkansızı başarabileceğimizi hissettirmesini özleyeceğiz. O gerçekten türünün tek örneğiydi.” ifadelerini kullandı.