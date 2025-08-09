https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/bakanlik-duyurdu-ankara-buyuksehir-belediyesine-7-milyon-479-bin-lira-ceza-1098466462.html

Bakanlık duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza

Bakanlık duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza

09.08.2025

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut'taki maden sahasında 15 metre yüksekliğe ulaşan 'usulsüz dolgu' nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza kesti. Rehabilite ederek kapatılması gereken maden sahasında usulsüz dolgu tespit edildiBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ABB'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını belirledi.Denetim sonucunda kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştığı tespit edildi.Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı görüntülere yer verildi. Maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle ABB'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 7 milyon 479 bin lira idari para cezası verildi.

