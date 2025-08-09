https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/abd-baskani-trump-washington-dunyanin-en-tehlikeli-sehirlerinden-biri-haline-geldi-1098473429.html
ABD Başkanı Trump: Washington, dünyanın en tehlikeli şehirlerinden biri haline geldi
ABD Başkanı Donald Trump, 11 Ağustos'ta düzenlenecek basın toplantısında başkent Washington DC'deki şiddet suçlarının önüne geçecek adımların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu şehir dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri haline geldi. Ancak yakında en güvenli şehirlerden biri olacak” ifadelerini kullandı.Trump, başkanlık görevine geldiğinden bu yana Washington DC'nin yerel yönetimini suç ve evsizlikle mücadelede başarısız olmakla itham etmişti.Washington DC'de suç oranlarının arttığını, kentin güvenli, temiz ve yaşanabilir bir yer haline gelmesi gerektiğini sık sık dile getiren Trump, kent yönetiminin federal hükümet tarafından devralınması gerektiğini de savunmuştu.
