https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/zengezur-koridoru-abdye-munhasir-haklar-verilebilir-1098438834.html
Zengezur koridoru: ABD’ye münhasır haklar verilebilir
Zengezur koridoru: ABD'ye münhasır haklar verilebilir
Sputnik Türkiye
08.08.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103454/25/1034542504_0:339:4950:3123_1920x0_80_0_0_8bc21c10ae675739a7ecda7198070a55.jpg
ABD’li yetkililer Batı medyasına yaptığı açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin Zengezur koridoru olarak bilinen ve Azerbaycan ile Nahçıvan arasında yer alan ülkenin güneyindeki transit koridorun geliştirilmesiyle ilgili münhasır hakları ABD’ye vermeyi planladığı ifade edildi.‘Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergâhı’ olarak adlandırılması planlanan transit koridorunun Ermeni yasalarına uygun olarak işletilmesi, ABD’nin de söz konusu araziyi altyapı ve yönetim konsorsiyumuna kiraya vermesi bekleniyor.Kaynaklar, bu adımın, yeni çatışmaların ticari yollarla önlenmesi amacıyla atıldığını söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Karabağ sorununun çözümünden sorumlu Minsk Grubu'nun feshedilmesini talep eden belgeleri de imzalayacak.Daha önce ABD, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Washington’da üçlü görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti. Görüşme sırasında barış anlaşmasının duyurulması bekleniyor.
Zengezur koridoru: ABD’ye münhasır haklar verilebilir

10:01 08.08.2025 (güncellendi: 10:14 08.08.2025)
© AP Photo / Thanassis StavrakisErmenistan bayrağı
Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Ermenistan’ın, kendi topraklarından geçen ve Azerbaycan'ı Nahçıvan’a bağlayan transit koridorunun geliştirilmesi için ABD'ye münhasır haklar vermeyi planladığı belirtildi.
ABD’li yetkililer Batı medyasına yaptığı açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan yönetiminin Zengezur koridoru olarak bilinen ve Azerbaycan ile Nahçıvan arasında yer alan ülkenin güneyindeki transit koridorun geliştirilmesiyle ilgili münhasır hakları ABD’ye vermeyi planladığı ifade edildi.
‘Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergâhı’ olarak adlandırılması planlanan transit koridorunun Ermeni yasalarına uygun olarak işletilmesi, ABD’nin de söz konusu araziyi altyapı ve yönetim konsorsiyumuna kiraya vermesi bekleniyor.
Kaynaklar, bu adımın, yeni çatışmaların ticari yollarla önlenmesi amacıyla atıldığını söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Karabağ sorununun çözümünden sorumlu Minsk Grubu'nun feshedilmesini talep eden belgeleri de imzalayacak.
Daha önce ABD, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Washington’da üçlü görüşme gerçekleştireceği bildirilmişti. Görüşme sırasında barış anlaşmasının duyurulması bekleniyor.
