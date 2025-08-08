https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/meteoroloji-saat-vererek-eskisehiri-uyardi-saganak-geliyor-1098456582.html
Meteoroloji saat vererek Eskişehir’i uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji saat vererek Eskişehir’i uyardı: Sağanak geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir’in güney kesimlerinde yer alan altı ilçe için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 19.15 ile 21.00 saatleri... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T19:50+0300
2025-08-08T19:50+0300
2025-08-08T19:50+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
eskişehir
seyitgazi
sivrihisar
meteoroloji
hava durumu
bugün hava durumu
hava durumu
eskişehir valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/16/1060257405_0:12:3264:1848_1920x0_80_0_0_fb7a4570dc6a9a41c1af88f5f08493aa.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Eskişehir’in güney ilçeleri için kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 8 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.15 ile 21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ani sel ve dolu riski varMeteorolojik değerlendirmelerde, söz konusu yağışların beraberinde şu riskleri taşıyabileceği ifade edildi:Vatandaşların bu saatler arasında açık alanlarda bulunmamaları, dolu riskine karşı araçlarını korunaklı alanlara çekmeleri ve elektrikli cihazları korumaya almaları önerildi.Meteoroloji uzmanları, yerel sağanakların kısa sürede şiddetli etki oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle tarım alanlarında çalışanlar ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.Yetkililer, hava durumu verilerinin anlık olarak güncellendiğini, MGM’nin resmi web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya hesaplarının düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtti.
eskişehir
seyitgazi
sivrihisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/16/1060257405_393:0:2872:1859_1920x0_80_0_0_e12bdae681525684a59331c534aaf0d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, eskişehir, seyitgazi, sivrihisar , meteoroloji, hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, eskişehir valiliği
meteoroloji genel müdürlüğü, eskişehir, seyitgazi, sivrihisar , meteoroloji, hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, eskişehir valiliği
Meteoroloji saat vererek Eskişehir’i uyardı: Sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir’in güney kesimlerinde yer alan altı ilçe için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 19.15 ile 21.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşların sel, yıldırım ve doluya karşı dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Eskişehir’in güney ilçeleri için kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 8 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.15 ile 21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ani sel ve dolu riski var
Meteorolojik değerlendirmelerde, söz konusu yağışların beraberinde şu riskleri taşıyabileceği ifade edildi:
Yağış anında kuvvetli rüzgar
,
Vatandaşların bu saatler arasında açık alanlarda bulunmamaları, dolu riskine karşı araçlarını korunaklı alanlara çekmeleri ve elektrikli cihazları korumaya almaları önerildi.
Meteoroloji uzmanları, yerel sağanakların kısa sürede şiddetli etki oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle tarım alanlarında çalışanlar ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.
Yetkililer, hava durumu verilerinin anlık olarak güncellendiğini, MGM’nin resmi web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya hesaplarının düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtti.