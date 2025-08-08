https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/meteoroloji-saat-vererek-eskisehiri-uyardi-saganak-geliyor-1098456582.html

Meteoroloji saat vererek Eskişehir’i uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji saat vererek Eskişehir’i uyardı: Sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir’in güney kesimlerinde yer alan altı ilçe için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. 19.15 ile 21.00 saatleri... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T19:50+0300

2025-08-08T19:50+0300

2025-08-08T19:50+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

eskişehir

seyitgazi

sivrihisar

meteoroloji

hava durumu

bugün hava durumu

hava durumu

eskişehir valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/16/1060257405_0:12:3264:1848_1920x0_80_0_0_fb7a4570dc6a9a41c1af88f5f08493aa.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Eskişehir’in güney ilçeleri için kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, Seyitgazi, Han, Mahmudiye, Çifteler, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde 8 Ağustos 2025 Perşembe günü 19.15 ile 21.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ani sel ve dolu riski varMeteorolojik değerlendirmelerde, söz konusu yağışların beraberinde şu riskleri taşıyabileceği ifade edildi:Vatandaşların bu saatler arasında açık alanlarda bulunmamaları, dolu riskine karşı araçlarını korunaklı alanlara çekmeleri ve elektrikli cihazları korumaya almaları önerildi.Meteoroloji uzmanları, yerel sağanakların kısa sürede şiddetli etki oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle tarım alanlarında çalışanlar ve kırsal bölgelerdeki vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.Yetkililer, hava durumu verilerinin anlık olarak güncellendiğini, MGM’nin resmi web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya hesaplarının düzenli takip edilmesi gerektiğini belirtti.

eskişehir

seyitgazi

sivrihisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, eskişehir, seyitgazi, sivrihisar , meteoroloji, hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, eskişehir valiliği