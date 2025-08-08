https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/unlu-hollywood-yildizi-yasa-disi-gocmenlerle-mucadele-icin-kolluk-gucune-katiliyor-1098441926.html

Ünlü Hollywood yıldızı yasa dışı göçmenlerle mücadele için kolluk gücüne katılıyor

Ünlü Hollywood yıldızı yasa dışı göçmenlerle mücadele için kolluk gücüne katılıyor

08.08.2025

ABD'li aktör Dean Cain, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’na (ICE) katılmayı planladığını açıkladı.Hâlihazırda yeminli bir kolluk görevlisi olan Cain, “En kısa sürede bir ICE ajanı olarak yemin edeceğim” açıklamasını yaptı. Cain ICE ajanı olduktan sonra sahada yasa dışı göçmen operasyonlarına katılabilecek. ICE en son işe alım kampanyasında halkı da katılmaya teşvik eden bir video yayımlamıştı. ICE, Trump yönetiminin artırılmış göçmen sınır dışı etme çabalarının arkasındaki kurum olarak biliniyor.Cain, 1993 ile 1997 yılları arasında “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” adlı TV dizisinde Superman karakterini canlandırmıştı.

