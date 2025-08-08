Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/unlu-hollywood-yildizi-yasa-disi-gocmenlerle-mucadele-icin-kolluk-gucune-katiliyor-1098441926.html
Ünlü Hollywood yıldızı yasa dışı göçmenlerle mücadele için kolluk gücüne katılıyor
Ünlü Hollywood yıldızı yasa dışı göçmenlerle mücadele için kolluk gücüne katılıyor
Sputnik Türkiye
TV dizisi Lois & Clark: The New Adventures of Superman'de canlandırdığı Superman rolüyle tanınan aktör Dean Cain, göçmenlik baskınlarının uygulanmasına... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T12:17+0300
2025-08-08T12:17+0300
yaşam
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
abd
hollywood
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098441972_0:97:1333:847_1920x0_80_0_0_84bfc446dcd7cedea4078e983ef916df.jpg
ABD'li aktör Dean Cain, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’na (ICE) katılmayı planladığını açıkladı.Hâlihazırda yeminli bir kolluk görevlisi olan Cain, “En kısa sürede bir ICE ajanı olarak yemin edeceğim” açıklamasını yaptı. Cain ICE ajanı olduktan sonra sahada yasa dışı göçmen operasyonlarına katılabilecek. ICE en son işe alım kampanyasında halkı da katılmaya teşvik eden bir video yayımlamıştı. ICE, Trump yönetiminin artırılmış göçmen sınır dışı etme çabalarının arkasındaki kurum olarak biliniyor.Cain, 1993 ile 1997 yılları arasında “Lois &amp; Clark: The New Adventures of Superman” adlı TV dizisinde Superman karakterini canlandırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/5-kisinin-oldugu-titan-kazasinda-skandal-rapor-ceo-hayatta-olsaydi-yargilanacakti-1098390648.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098441972_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_c721dc2ac11967e6da6445d956e8abe7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd, hollywood
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd, hollywood

Ünlü Hollywood yıldızı yasa dışı göçmenlerle mücadele için kolluk gücüne katılıyor

12:17 08.08.2025
© AP Photo / ERIC JAMISONDean Cain
Dean Cain - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© AP Photo / ERIC JAMISON
Abone ol
TV dizisi Lois & Clark: The New Adventures of Superman'de canlandırdığı Superman rolüyle tanınan aktör Dean Cain, göçmenlik baskınlarının uygulanmasına yardımcı olmak için 'en kısa sürede' yemin edeceğini duyurdu.
ABD'li aktör Dean Cain, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu’na (ICE) katılmayı planladığını açıkladı.
Hâlihazırda yeminli bir kolluk görevlisi olan Cain, “En kısa sürede bir ICE ajanı olarak yemin edeceğim” açıklamasını yaptı. Cain ICE ajanı olduktan sonra sahada yasa dışı göçmen operasyonlarına katılabilecek.
ICE en son işe alım kampanyasında halkı da katılmaya teşvik eden bir video yayımlamıştı. ICE, Trump yönetiminin artırılmış göçmen sınır dışı etme çabalarının arkasındaki kurum olarak biliniyor.
Cain, 1993 ile 1997 yılları arasında “Lois & Clark: The New Adventures of Superman” adlı TV dizisinde Superman karakterini canlandırmıştı.
Titanik enkazını görmek üzere 5 kişiyle yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nda kaybolan Titan adlı denizaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
YAŞAM
5 kişinin öldüğü Titan kazasında skandal rapor: 'CEO hayatta olsaydı yargılanacaktı'
6 Ağustos, 10:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала