Dünyaca ünlü banka Fitch'ten Türk bankalarına uyarı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2025'in ilk çeyreğinde Türk bankalarının performansının zayıfladığı uyarısında bulundu. Marj daralması, artan... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T19:04+0300
2025-08-08T19:04+0300
2025-08-08T19:05+0300
Fitch Ratings, 2025 yılının ilk çeyreğine dair yayımladığı değerlendirme raporunda, Türk bankacılık sektörüne yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kuruluş, bankaların marj daralması, artan takipteki krediler (NPL) ve yüksek kredi karşılıkları nedeniyle performansının gerilediğini açıkladı.Faiz yüksek, ekonomi yavaş: Sorunlu krediler artıyorFitch, yüksek Türk Lirası faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin, bankacılık sisteminde takipteki kredi girişlerini artırdığını ve bu durumun ortalama NPL oranlarında yükselişe yol açtığını belirtti. Rapora göre, sektördeki ortalama NPL oranı yılın ilk çeyreğinde yükselerek yüzde 2,1'e çıktı.Marjlar Daraldı, Karlılık DüştüFitch’in verilerine göre, bankaların işletme karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı 2025 ilk çeyrekte yüzde 3,9’a geriledi (önceki çeyrek: yüzde 4,7). Bu düşüş, kredi ve menkul kıymet getirilerindeki zayıflık ile yüksek mevduat fonlama maliyetlerine bağlandı. Ticari gelirler de sınırlı kaldı.Kredi Karşılıklarında Gerileme, Döviz Mevduatlarında ArtışRaporda, takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı yüzde 66’dan yüzde 64’e düştü. Buna karşın, Mart ayı sonunda yaşanan piyasa oynaklığı öncesinde yabancı para mevduatlarının toplam içindeki payı yüzde 36’dan yüzde 34’e geriledi. Ancak Mart sonrasındaki toparlanmayla birlikte 12 milyar dolarlık artış yaşandığı da kaydedildi.Sermaye Yeterliliği ZayıflıyorFitch, Türk bankalarının ortalama Tier 1 sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 14,6’dan yüzde 12,9’a düştüğünü belirtti. Bu düşüşte, yabancı para varlıklarına yönelik düzenleyici hoşgörünün azaltılması, bir kerelik RWA düzeltmeleri ve temettü ödemeleri etkili oldu.
19:04 08.08.2025 (güncellendi: 19:05 08.08.2025)
Fitch Ratings, 2025 yılının ilk çeyreğine dair yayımladığı değerlendirme raporunda, Türk bankacılık sektörüne yönelik önemli uyarılarda bulundu. Kuruluş, bankaların marj daralması, artan takipteki krediler (NPL) ve yüksek kredi karşılıkları nedeniyle performansının gerilediğini açıkladı.
Faiz yüksek, ekonomi yavaş: Sorunlu krediler artıyor
Fitch, yüksek Türk Lirası faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin, bankacılık sisteminde takipteki kredi girişlerini artırdığını ve bu durumun ortalama NPL oranlarında yükselişe yol açtığını belirtti. Rapora göre, sektördeki ortalama NPL oranı yılın ilk çeyreğinde yükselerek yüzde 2,1'e çıktı.
Marjlar Daraldı, Karlılık Düştü
Fitch’in verilerine göre, bankaların işletme karı/ortalama risk ağırlıklı varlıklar (RWA) oranı 2025 ilk çeyrekte yüzde 3,9’a geriledi (önceki çeyrek: yüzde 4,7). Bu düşüş, kredi ve menkul kıymet getirilerindeki zayıflık ile yüksek mevduat fonlama maliyetlerine bağlandı. Ticari gelirler de sınırlı kaldı.
Kredi Karşılıklarında Gerileme, Döviz Mevduatlarında Artış
Raporda, takipteki kredilere ayrılan özel karşılık oranı yüzde 66’dan yüzde 64’e düştü. Buna karşın, Mart ayı sonunda yaşanan piyasa oynaklığı öncesinde yabancı para mevduatlarının toplam içindeki payı yüzde 36’dan yüzde 34’e geriledi. Ancak Mart sonrasındaki toparlanmayla birlikte 12 milyar dolarlık artış yaşandığı da kaydedildi.
Sermaye Yeterliliği Zayıflıyor
Fitch, Türk bankalarının ortalama Tier 1 sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 14,6’dan yüzde 12,9’a düştüğünü belirtti. Bu düşüşte, yabancı para varlıklarına yönelik düzenleyici hoşgörünün azaltılması, bir kerelik RWA düzeltmeleri ve temettü ödemeleri etkili oldu.