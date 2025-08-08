https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trumptan-dev-sirketin-ceosuna-derhal-istifa-cagrisi-yapti-1098441479.html
Trump’tan dev şirketin CEO'suna 'derhal istifa' çağrısı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ı Çin ile “sorunlu bağları” olduğu iddiasıyla istifaya çağırdı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ı "yüksek derecede çıkar çatışması içinde" olmakla suçlayarak "derhal istifa" çağrısında bulundu. Lip-Bu Tan, Mart ayında, ABD yarı iletken sektörünün öncülerinden olan ancak son dönemde rakiplerinin gerisinde kalan Intel'i toparlamak amacıyla göreve getirilmişti.Trump sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Intel, Amerika'nın yarı iletken üretim kapasitesini yeniden inşa etme çabasının bir parçası olarak ABD hükümetinden milyarlarca dolar destek almıştı. Perşembe günü yapılan şirket açıklamasında ise, Trump'ın "Önce Amerika" gündemiyle uyumlu olarak ABD'ye önemli yatırımlar yapıldığı vurgulandı.Intel açıklamasında, "Intel, Yönetim Kurulu ve Lip-Bu Tan, ABD'nin ulusal ve ekonomik güvenlik çıkarlarını ilerletmeye derinden bağlıdır. Yönetimle olan etkileşimimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" denildi.Malezya doğumlu ve Singapur'da büyümüş, sonradan ABD vatandaşı olmuş Tan, yarı iletken sektöründeki uzmanlığıyla tanınan bir girişim sermayedarı.
Trump’tan dev şirketin CEO'suna 'derhal istifa' çağrısı yaptı
ABD Başkanı Donald Trump, Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ı Çin ile “sorunlu bağları” olduğu iddiasıyla istifaya çağırdı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ı “yüksek derecede çıkar çatışması içinde” olmakla suçlayarak “derhal istifa” çağrısında bulundu.
Lip-Bu Tan, Mart ayında, ABD yarı iletken sektörünün öncülerinden olan ancak son dönemde rakiplerinin gerisinde kalan Intel’i toparlamak amacıyla göreve getirilmişti.
Trump sosyal medya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"INTEL’in CEO’su yüksek derecede ÇIKAR ÇATIŞMASI içinde ve derhal istifa etmeli. Bu soruna başka bir çözüm yok"
Intel, Amerika’nın yarı iletken üretim kapasitesini yeniden inşa etme çabasının bir parçası olarak ABD hükümetinden milyarlarca dolar destek almıştı. Perşembe günü yapılan şirket açıklamasında ise, Trump’ın “Önce Amerika” gündemiyle uyumlu olarak ABD’ye önemli yatırımlar yapıldığı vurgulandı.
Intel açıklamasında, “Intel, Yönetim Kurulu ve Lip-Bu Tan, ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenlik çıkarlarını ilerletmeye derinden bağlıdır. Yönetimle olan etkileşimimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz” denildi.
Malezya doğumlu ve Singapur’da büyümüş, sonradan ABD vatandaşı olmuş Tan, yarı iletken sektöründeki uzmanlığıyla tanınan bir girişim sermayedarı.