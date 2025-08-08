https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/trump-yarin-aliyev-ve-pasinyan-resmi-bir-baris-anlasmasi-imza-toreni-icin-beyaz-sarayda-benimle-1098433018.html
Trump: Yarın, Aliyev ve Paşinyan, resmi bir 'Barış Anlaşması İmza Töreni' için Beyaz Saray'da benimle birlikte olacak
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı yarın Beyaz Saray'da 'Barış Anlaşması' imzalanacağını söyledi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın cuma günü Beyaz Saray'da 'resmi barış imza töreni' için kendisine katılacağını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
2025
ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın cuma günü Beyaz Saray'da 'resmi barış imza töreni' için kendisine katılacağını söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı tarihi bir Barış Zirvesi için Beyaz Saray’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu iki ülke uzun yıllardır savaş hâlinde ve bu durum binlerce insanın ölümüne neden oldu. Pek çok lider bu savaşı bitirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı, ta ki şimdiye kadar, “TRUMP” sayesinde. Yönetimim her iki tarafla da uzun süredir temas hâlinde. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray’da resmi bir Barış Anlaşması İmza Töreni için bana katılacak.
ABD ayrıca her iki ülkeyle de ikili anlaşmalar imzalayarak, birlikte ekonomik fırsatları değerlendirmeyi hedefleyecek. Böylece Güney Kafkasya Bölgesi’nin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabileceğiz. Bu cesur liderlerin, Ermenistan ve Azerbaycan halkı için doğru olanı yapmalarından büyük gurur duyuyorum. Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak. Yarın görüşürüz!