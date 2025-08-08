Trump: Yarın, Aliyev ve Paşinyan, resmi bir 'Barış Anlaşması İmza Töreni' için Beyaz Saray'da benimle birlikte olacak

Yarın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı tarihi bir Barış Zirvesi için Beyaz Saray’da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu iki ülke uzun yıllardır savaş hâlinde ve bu durum binlerce insanın ölümüne neden oldu. Pek çok lider bu savaşı bitirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı, ta ki şimdiye kadar, “TRUMP” sayesinde. Yönetimim her iki tarafla da uzun süredir temas hâlinde. Yarın, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan, Beyaz Saray’da resmi bir Barış Anlaşması İmza Töreni için bana katılacak.

ABD ayrıca her iki ülkeyle de ikili anlaşmalar imzalayarak, birlikte ekonomik fırsatları değerlendirmeyi hedefleyecek. Böylece Güney Kafkasya Bölgesi’nin potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarabileceğiz. Bu cesur liderlerin, Ermenistan ve Azerbaycan halkı için doğru olanı yapmalarından büyük gurur duyuyorum. Yarın, Ermenistan, Azerbaycan, ABD ve DÜNYA için tarihi bir gün olacak. Yarın görüşürüz!