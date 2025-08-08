Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T02:02+0300
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff’un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında 'İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı' imzalandı.
02:02 08.08.2025
© AA / Azerbaycan CumhurbaşkanlığıAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (sağda), ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff (solda) ile Washington'da bir araya geldi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.
Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff’un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında 'İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı' imzalandı.
