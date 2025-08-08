https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-ile-trumpin-ortadogu-ozel-temsilcisi-steve-witkoff-gorustu-1098432671.html
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff’un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında 'İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı' imzalandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Washington'da bir araya geldi.
Görüşme öncesinde Aliyev ve Witkoff’un katılımıyla, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile ABD enerji şirketi ExxonMobil arasında 'İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı' imzalandı.