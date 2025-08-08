https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/lukasenko-putin-trump-ve-zelenskiyi-minskte-bulusturmaya-haziriz-1098451039.html

Lukaşenko: Putin, Trump ve Zelenskiy'i Minsk'te buluşturmaya hazırız

Lukaşenko: Putin, Trump ve Zelenskiy'i Minsk'te buluşturmaya hazırız

08.08.2025

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Minsk’te bir araya getirmeye hazır olduklarını açıkladı.Rus mevkidaşı Putin'le telefon görüşmesi yapan Lukaşenko, müzakerelerin akılcı bir şekilde yürütülmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasında bir daha asla savaş yaşanmayacağını vurguladı.Rus toplumu gibi Putin’in de barış istediğini ve müzakerelere hazır olduğunu belirten Lukaşenko, böyle bir görüşmenin kalıcı bir çözümün kapısını aralayabileceğini ifade etti.Belarus devlet haber ajansı Belta'ya göre Putin ve Lukaşenko, Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesini ve Amerikan tarafının barış müzakerelerine dair önerilerini istişare etti.'Bir sonraki dönem için aday olmayı planlamıyorum'Bu arada Time dergisine konuşan Lukaşenko, görev süresi sonlandıktan sonra yeniden aday olmayı planlamadığını söyledi.Belarus lideri, küçük oğlu Nikolay'ı halefi olarak görmediğini de kaydetti.'Oreşnik hipersonik füzelerinin mevzileri belirlendi ve hazırlanıyor'Lukaşenko, Rusya'dan alacakları Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin mevzilerinin belirlendiğini ve hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Lukaşenko, Aralık 2024'te Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Rus mevkidaşı Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik füzelerinin 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.

