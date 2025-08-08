Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/lukasenko-putin-trump-ve-zelenskiyi-minskte-bulusturmaya-haziriz-1098451039.html
Lukaşenko: Putin, Trump ve Zelenskiy'i Minsk'te buluşturmaya hazırız
Lukaşenko: Putin, Trump ve Zelenskiy'i Minsk'te buluşturmaya hazırız
Sputnik Türkiye
Putin, Trump ve Zelenskiy'in bir araya geleceğine dair haberler giderek artarken üçlüyü buluşturmak için bir öneri de Belarus'tan geldi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T15:24+0300
2025-08-08T15:32+0300
dünya
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
donald trump
belarus
rusya
ukrayna
abd
vladimir putin
vladimir zelenskiy
oreşnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084180527_0:186:2979:1862_1920x0_80_0_0_362830826933af656339b7286e72b80e.jpg
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Minsk’te bir araya getirmeye hazır olduklarını açıkladı.Rus mevkidaşı Putin'le telefon görüşmesi yapan Lukaşenko, müzakerelerin akılcı bir şekilde yürütülmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasında bir daha asla savaş yaşanmayacağını vurguladı.Rus toplumu gibi Putin’in de barış istediğini ve müzakerelere hazır olduğunu belirten Lukaşenko, böyle bir görüşmenin kalıcı bir çözümün kapısını aralayabileceğini ifade etti.Belarus devlet haber ajansı Belta'ya göre Putin ve Lukaşenko, Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesini ve Amerikan tarafının barış müzakerelerine dair önerilerini istişare etti.'Bir sonraki dönem için aday olmayı planlamıyorum'Bu arada Time dergisine konuşan Lukaşenko, görev süresi sonlandıktan sonra yeniden aday olmayı planlamadığını söyledi.Belarus lideri, küçük oğlu Nikolay'ı halefi olarak görmediğini de kaydetti.'Oreşnik hipersonik füzelerinin mevzileri belirlendi ve hazırlanıyor'Lukaşenko, Rusya'dan alacakları Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin mevzilerinin belirlendiğini ve hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Lukaşenko, Aralık 2024'te Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Rus mevkidaşı Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti. Putin, Oreşnik füzelerinin 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/abd-medyasi-putin-trump-gorusmesi-11-agustosta-yapilabilir-1098450247.html
belarus
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084180527_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_ed7b64cbe523759bba9d3d153c16a810.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, donald trump, belarus, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, vladimir zelenskiy, oreşnik
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, donald trump, belarus, rusya, ukrayna, abd, vladimir putin, vladimir zelenskiy, oreşnik

Lukaşenko: Putin, Trump ve Zelenskiy'i Minsk'te buluşturmaya hazırız

15:24 08.08.2025 (güncellendi: 15:32 08.08.2025)
© Sputnik / Валерий ШарифулинAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / Валерий Шарифулин
Abone ol
Putin, Trump ve Zelenskiy'in bir araya geleceğine dair haberler giderek artarken üçlüyü buluşturmak için bir öneri de Belarus'tan geldi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i Minsk’te bir araya getirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Rus mevkidaşı Putin'le telefon görüşmesi yapan Lukaşenko, müzakerelerin akılcı bir şekilde yürütülmesi durumunda Rusya ile Ukrayna arasında bir daha asla savaş yaşanmayacağını vurguladı.

Rus toplumu gibi Putin’in de barış istediğini ve müzakerelere hazır olduğunu belirten Lukaşenko, böyle bir görüşmenin kalıcı bir çözümün kapısını aralayabileceğini ifade etti.

Belarus devlet haber ajansı Belta'ya göre Putin ve Lukaşenko, Kremlin'deki Putin-Witkoff görüşmesini ve Amerikan tarafının barış müzakerelerine dair önerilerini istişare etti.

'Bir sonraki dönem için aday olmayı planlamıyorum'

Bu arada Time dergisine konuşan Lukaşenko, görev süresi sonlandıktan sonra yeniden aday olmayı planlamadığını söyledi.

Belarus lideri, küçük oğlu Nikolay'ı halefi olarak görmediğini de kaydetti.

'Oreşnik hipersonik füzelerinin mevzileri belirlendi ve hazırlanıyor'

Lukaşenko, Rusya'dan alacakları Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin mevzilerinin belirlendiğini ve hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Lukaşenko, Aralık 2024'te Birlik Devleti Yüksek Devlet Konseyi toplantısının ardından Rus mevkidaşı Putin'den Oreşnik sistemi dahil en modern Rus silahlarının Belarus topraklarında konuşlandırılmasını talep etmişti.

Putin, Oreşnik füzelerinin 2025'in ikinci yarısında Belarus’a konuşlandırılmasının mümkün olduğunu dile getirmişti.
Cuộc hội đàm giữa hai ông Putin và Trump bên lề G20 ở Osaka - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
DÜNYA
ABD medyası: Putin-Trump görüşmesi 11 Ağustos’ta yapılabilir
14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала