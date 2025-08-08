https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/tarim-ve-orman-bakani-ibrahim-yumakli-canakkalede-bugun-ruzgar-saatte-80-kilometreydi-1098457890.html

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var

Çanakkale'de başlayan yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'de bugün rüzgar saatte 80-90 kilometreydi. İki yangının... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" açıklaması yaparak, devam eden Çanakkale'deki 2 ayrı yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rüzgar değil adeta fırtına vardı" diyen Yumaklı, "4 şüpheli gözaltına alındı. 24 kişi hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikeleri yok" diyerek şunları açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1098457542.html

türki̇ye

çanakkale

