Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var
Çanakkale'de başlayan yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'de bugün rüzgar saatte 80-90 kilometreydi. İki yangının... 08.08.2025
2025-08-08T21:23+0300
2025-08-08T21:23+0300
2025-08-08T21:30+0300
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" açıklaması yaparak, devam eden Çanakkale'deki 2 ayrı yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rüzgar değil adeta fırtına vardı" diyen Yumaklı, "4 şüpheli gözaltına alındı. 24 kişi hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikeleri yok" diyerek şunları açıkladı:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var
21:23 08.08.2025 (güncellendi: 21:30 08.08.2025)
Çanakkale'de başlayan yangınla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Çanakkale'de bugün rüzgar saatte 80-90 kilometreydi. İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var. Dumandan etkilenen 24 kişi hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikeleri yok. Çanakkale Boğaz'ı Kuzey'den Güney'e tek yönlü olarak açıldı" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Önümüzdeki 1 hafta çok riskli" açıklaması yaparak, devam eden Çanakkale'deki 2 ayrı yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Rüzgar değil adeta fırtına vardı" diyen Yumaklı, "4 şüpheli gözaltına alındı. 24 kişi hastaneye kaldırıldı ama hayati tehlikeleri yok" diyerek şunları açıkladı:
"Çanakkale'de 2 yangına karşı mücadelemiz sürüyor. Boğaz trafiği, kuzeyden güneye tek taraflı açıldı. Bugün rüzgar saatte 80-90 kilometreydi. İki yangının çıkmasının arasında 4 dakika var."