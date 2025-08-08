https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1098457542.html

Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de meydana gelen ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Çanakkale merkez Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kadar yaklaşan yangında 3 köy tebdir amaçlı boşaltıldı.

