https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkaledeki-orman-yanginiyla-ilgili-4-kisi-gozaltina-alindi-1098457542.html
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Çanakkale'de meydana gelen ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T21:08+0300
2025-08-08T21:08+0300
2025-08-08T21:36+0300
türki̇ye
çanakkale
gözaltı
gözaltı kararı
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
Çanakkale merkez Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kadar yaklaşan yangında 3 köy tebdir amaçlı boşaltıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098449115.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, gözaltı, gözaltı kararı, yangın, yangın söndürme
çanakkale, gözaltı, gözaltı kararı, yangın, yangın söndürme
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
21:08 08.08.2025 (güncellendi: 21:36 08.08.2025)
Çanakkale'de meydana gelen ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale merkez Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kadar yaklaşan yangında 3 köy tebdir amaçlı boşaltıldı.