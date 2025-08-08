Türkiye
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de meydana gelen ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T21:08+0300
2025-08-08T21:36+0300
Çanakkale merkez Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Ne olmuştu?Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kadar yaklaşan yangında 3 köy tebdir amaçlı boşaltıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/canakkalede-yangin-ormana-sicradi-havadan-ve-karadan-mudahale-suruyor-1098449115.html
Çanakkale'deki orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

21:08 08.08.2025 (güncellendi: 21:36 08.08.2025)
Çanakkale'de meydana gelen ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale merkez Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit altına alan orman yangınıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Yerleşim yerlerine ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kadar yaklaşan yangında 3 köy tebdir amaçlı boşaltıldı.
CANLI Çanakkale'de orman yangını yerleşim yerlerini sardı: Boğaz ve havalimanı kapatıldı, 3 köy tahliye edildi
14:22
