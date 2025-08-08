https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/semt-pazarlarinda-kredi-karti-donemi-basliyor-nakit-ve-kredi-karti-arasinda-fiyat-farki-olacak-mi-1098444833.html

Semt pazarlarında 'kredi kartı' dönemi başlıyor: Nakit ve kredi kartı arasında 'fiyat farkı' olacak mı?

Semt pazarlarında kredi kartı ve banka kartları ile ödeme dönemi başlıyor. Tüketiciler ise en çok nakit ve kredi kartı arasında fiyat farkı olup olmayacağını... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Kredi ve banka kartları 15 Ağustos'tan itibaren semt pazarlarında daha fazla tezgahta kullanılmaya başlayacak. Tüketiciler ise 'nakit ve kredi kartı arasında fiyat farkı olup olmayacağını' merak ediyor. Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca bu konuya son noktayı koyarak, "Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı veya komisyon olmayacak" dedi.15 Ağustos itibariyle başlayacakKredi kartları 15 Ağustos'tan itibaren, semt pazarlarındaki alışverişlerde kredi kartını daha fazla tezgahta kullanma imkanına kavuşacak. Yeni uygulama, 15 Ağustos'ta hayata geçirilecek ancak POS cihazlarının kullanılıp kullanılmaması pazarcı esnafının tercihine bırakılacak. Uygulamanın özellikle nakit para taşımayı tercih etmeyen tüketiciler için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca birçok insanın nakit para taşımayı tercih etmediklerini belirterek, "Bazı bankalarla anlaşma yaptık. 15 Ağustos'tan itibaren talepte bulunan pazarcılar POS cihazı alabilecek, satışlarında kredi kartını daha fazla kullanabilecek" diye konuştu. Fiyat farkı olmayacakKaraca, düzenlemenin hem tüketiciye hem de esnafa büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Burada kartla alışverişte fiyat farkı olur mu diye bir endişe oluşmasın. Nakit veya kredi kartı ile alışveriş arasında fiyat farkı veya komisyon olmayacak." diye konuştu.

