Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi

Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, Ukrayna’daki hedefleri başarıyla imha ederek kontrolleri altında tuttukları toprakları... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 2-8 Ağustos döneminde Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgileri paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna’nın askeri altyapısını imha ettiği bildirildi.Son 7 günde iki yerleşim merkezinin Rusya’nın kontrolüne geçtiği kaydedilirken Ukrayna ordusunun kaybının 8 bin 725 asker olduğu belirtildi.

