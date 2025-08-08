Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, 2-8 Ağustos döneminde Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgileri paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna’nın askeri altyapısını imha ettiği bildirildi.Son 7 günde iki yerleşim merkezinin Rusya’nın kontrolüne geçtiği kaydedilirken Ukrayna ordusunun kaybının 8 bin 725 asker olduğu belirtildi.
13:30 08.08.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovLugansk Halk Cumhuriyeti'nde özel askeri harekat bölgesindeki Rus tank
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, Ukrayna’daki hedefleri başarıyla imha ederek kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2-8 Ağustos döneminde Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgileri paylaştı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna’nın askeri altyapısını imha ettiği bildirildi.
Son 7 günde iki yerleşim merkezinin Rusya’nın kontrolüne geçtiği kaydedilirken Ukrayna ordusunun kaybının 8 bin 725 asker olduğu belirtildi.
