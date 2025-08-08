https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-bilanco-7-grup-saldirisi-duzenlendi-2-yerlesim-ele-gecirildi-1098446442.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, Ukrayna’daki hedefleri başarıyla imha ederek kontrolleri altında tuttukları toprakları... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086585600_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_6fb21b39064577bf8296a3d86868ab57.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, 2-8 Ağustos döneminde Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgileri paylaştı.Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna’nın askeri altyapısını imha ettiği bildirildi.Son 7 günde iki yerleşim merkezinin Rusya’nın kontrolüne geçtiği kaydedilirken Ukrayna ordusunun kaybının 8 bin 725 asker olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço: 7 grup saldırısı düzenlendi, 2 yerleşim ele geçirildi
13:30 08.08.2025 (güncellendi: 13:34 08.08.2025)
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, Ukrayna’daki hedefleri başarıyla imha ederek kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2-8 Ağustos döneminde Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekatın gidişatına ilişkin bilgileri paylaştı.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Kinjal hipersonik füzeleri de dahil yüksek hassasiyetli silahlar ve SİHA'larla 7 grup bombardımanı düzenleyerek Ukrayna’nın askeri altyapısını imha ettiği bildirildi.
Son 7 günde iki yerleşim merkezinin Rusya’nın kontrolüne geçtiği kaydedilirken Ukrayna ordusunun kaybının 8 bin 725 asker olduğu belirtildi.