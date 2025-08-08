Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/putinden-kazakistan-ve-ozbekistan-liderlerine-telefon-witkoff-gorusmesiyle-ilgili-bilgi-verdi-1098444713.html
Putin’den, Kazakistan ve Özbekistan liderlerine telefon: Witkoff görüşmesiyle ilgili bilgi verdi
Putin’den, Kazakistan ve Özbekistan liderlerine telefon: Witkoff görüşmesiyle ilgili bilgi verdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kazakistan ve Özbekistan liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff’la dün yaptığı... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T13:07+0300
2025-08-08T13:11+0300
dünya
rusya
kazakistan
özbekistan
ukrayna
steve witkoff
vladimir putin
kasım cömert tokayev
şevket mirziyoyev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098199750_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_89d668675d3a7f853ed912334422b042.png
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.Putin’in, Washington’la yapılan görüşmeler, Ukrayna’daki durum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştığı aktarıldı.Açıklamaya göre Mirziyoyev ve Tokayev, bu önemli bilgiden dolayı teşekkür ederek Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteklerini ifade etti.Liderler ayrıca ikili ilişkilerle ilgili konuları değerlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/filistinden-trumpa-israilin-gazze-planlarina-mudahale-cagrisi-1098444171.html
rusya
kazakistan
özbekistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1c/1098199750_0:0:632:473_1920x0_80_0_0_ae4dbcfc196030aee6d2e4fb3f4f6bbe.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kazakistan, özbekistan, ukrayna, steve witkoff, vladimir putin, kasım cömert tokayev, şevket mirziyoyev
rusya, kazakistan, özbekistan, ukrayna, steve witkoff, vladimir putin, kasım cömert tokayev, şevket mirziyoyev

Putin’den, Kazakistan ve Özbekistan liderlerine telefon: Witkoff görüşmesiyle ilgili bilgi verdi

13:07 08.08.2025 (güncellendi: 13:11 08.08.2025)
© Sputnik / POOLPutin telefon görüşmesi yaparken
Putin telefon görüşmesi yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
© Sputnik / POOL
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kazakistan ve Özbekistan liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff’la dün yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Putin’in, Washington’la yapılan görüşmeler, Ukrayna’daki durum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştığı aktarıldı.
Açıklamaya göre Mirziyoyev ve Tokayev, bu önemli bilgiden dolayı teşekkür ederek Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteklerini ifade etti.
Liderler ayrıca ikili ilişkilerle ilgili konuları değerlendirdi.
Fransa'da Filistin için destek gösterisi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
Filistin’den Trump’a İsrail'in Gazze planlarına müdahale çağrısı
12:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала