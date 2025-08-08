Putin’den, Kazakistan ve Özbekistan liderlerine telefon: Witkoff görüşmesiyle ilgili bilgi verdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/putinden-kazakistan-ve-ozbekistan-liderlerine-telefon-witkoff-gorusmesiyle-ilgili-bilgi-verdi-1098444713.html

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.Putin’in, Washington’la yapılan görüşmeler, Ukrayna’daki durum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştığı aktarıldı.Açıklamaya göre Mirziyoyev ve Tokayev, bu önemli bilgiden dolayı teşekkür ederek Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteklerini ifade etti.Liderler ayrıca ikili ilişkilerle ilgili konuları değerlendirdi.

