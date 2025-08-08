https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/putinden-kazakistan-ve-ozbekistan-liderlerine-telefon-witkoff-gorusmesiyle-ilgili-bilgi-verdi-1098444713.html
Putin’den, Kazakistan ve Özbekistan liderlerine telefon: Witkoff görüşmesiyle ilgili bilgi verdi
Putin’den, Kazakistan ve Özbekistan liderlerine telefon: Witkoff görüşmesiyle ilgili bilgi verdi
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kazakistan ve Özbekistan liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff’la dün yaptığı... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.Putin’in, Washington’la yapılan görüşmeler, Ukrayna’daki durum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştığı aktarıldı.Açıklamaya göre Mirziyoyev ve Tokayev, bu önemli bilgiden dolayı teşekkür ederek Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteklerini ifade etti.Liderler ayrıca ikili ilişkilerle ilgili konuları değerlendirdi.
13:07 08.08.2025 (güncellendi: 13:11 08.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin’in bugün Kazakistan ve Özbekistan liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde ABD Özel Temsilcisi Witkoff’la dün yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdiği belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Putin’in, Washington’la yapılan görüşmeler, Ukrayna’daki durum ve ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi paylaştığı aktarıldı.
Açıklamaya göre Mirziyoyev ve Tokayev, bu önemli bilgiden dolayı teşekkür ederek Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yönündeki çabalara desteklerini ifade etti.
Liderler ayrıca ikili ilişkilerle ilgili konuları değerlendirdi.