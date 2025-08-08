https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/rize-findikli-belediye-baskani-ercument-cervatogluna-saldiri-duzenlendi-1098452902.html

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na saldırı düzenlendi

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, üç kişinin saldırısına uğradı.

Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, üç kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan birinin Çervatoğlu’na yumruk atıp, ısırdığı belirtilirken, Çervatoğlu saldırganlardan şikayetçi oldu. Önce belediyeye gittikleri ortaya çıktıSözcü'nün haberine göre, saldırganlar önce belediye binasına giderek Çervantoğlu ile görüşmek istedi. Belediye başkanının plaj yapım işi nedeniyle sahilde olduğunu öğrenince oraya giden saldırganlar burada Çervatoğlu'na saldırdı. Başkan Çervatoğlu yaşananları şöyle anlattı:"Sahile gelen 3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullanan tipler. Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi halk belediyeciliği anlayışla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var."

