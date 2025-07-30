https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/sanliurfada-bashekim-yardimcisi-ve-guvenlik-gorevlisine-bicakli-saldiri-duzenlendi-1098257065.html
Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendi
Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralılar... 30.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-30T21:53+0300
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Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi, bıçaklı saldırıya uğradı.Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan saldırıda Başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede bulunan şüpheli İ.H.K.'yla tartıştı. Tartışmanın ardından İ.H.K. sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdı. Yaralanan Aydoğdu ve Polat hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli İ.H.K. gözaltına alınıp sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ankaradaki-ozel-bir-hastanede-doktorsuz-dogum-iddiasi-1098214321.html
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Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendi
21:53 30.07.2025 (güncellendi: 22:00 30.07.2025)
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan İ.H.K gözaltına alındı.
Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi, bıçaklı saldırıya uğradı.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan saldırıda Başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede bulunan şüpheli İ.H.K.'yla tartıştı. Tartışmanın ardından İ.H.K. sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdı.
Yaralanan Aydoğdu ve Polat hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli İ.H.K. gözaltına alınıp sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.