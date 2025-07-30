https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/sanliurfada-bashekim-yardimcisi-ve-guvenlik-gorevlisine-bicakli-saldiri-duzenlendi-1098257065.html

Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendi

Şanlıurfa'da başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralılar... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

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Balıklıgöl Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı ve bir güvenlik görevlisi, bıçaklı saldırıya uğradı.Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan saldırıda Başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, hastanede bulunan şüpheli İ.H.K.'yla tartıştı. Tartışmanın ardından İ.H.K. sağlık çalışanlarına bıçakla saldırdı. Yaralanan Aydoğdu ve Polat hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli İ.H.K. gözaltına alınıp sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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