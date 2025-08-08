https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/putin-ve-si-telefonda-gorustu-1098450003.html
Putin ve Şi telefonda görüştü
Putin ve Şi telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin telefonda görüştüğü belirtildi. 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T14:22+0300
2025-08-08T14:22+0300
2025-08-08T14:27+0300
dünya
rusya
çin
vladimir putin
şi cinping
ukrayna
ukrayna krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d46f0f625eaab7d47e4495d4f9eb6fbe.jpg
Çin Merkez Televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirdi.Görüşmenin, Moskova’nın girişimi üzerine yapıldığı kaydedildi.Çin lideri Şi, telefon görüşmesi sırasında, Rusya ve ABD arasında iletişimin sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Şi, Ukrayna kriziyle ilgili olarak, karmaşık sorunlar için basit çözümlerin olmadığını kaydederek Çin’in barış ve müzakereleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/hindistan-abdden-silah-ve-ucak-alimini-durduruyor-1098448031.html
rusya
çin
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/09/1096074852_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_5cd3989708deac465197d7562c2be01d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, ukrayna, ukrayna krizi
rusya, çin, vladimir putin, şi cinping, ukrayna, ukrayna krizi
Putin ve Şi telefonda görüştü
14:22 08.08.2025 (güncellendi: 14:27 08.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin telefonda görüştüğü belirtildi.
Çin Merkez Televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirdi.
Görüşmenin, Moskova’nın girişimi üzerine yapıldığı kaydedildi.
Çin lideri Şi, telefon görüşmesi sırasında, Rusya ve ABD arasında iletişimin sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Şi, Ukrayna kriziyle ilgili olarak, karmaşık sorunlar için basit çözümlerin olmadığını kaydederek Çin’in barış ve müzakereleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.