Putin ve Şi telefonda görüştü
Putin ve Şi telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi'nin telefonda görüştüğü belirtildi.
Çin Merkez Televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirdi.Görüşmenin, Moskova’nın girişimi üzerine yapıldığı kaydedildi.Çin lideri Şi, telefon görüşmesi sırasında, Rusya ve ABD arasında iletişimin sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Şi, Ukrayna kriziyle ilgili olarak, karmaşık sorunlar için basit çözümlerin olmadığını kaydederek Çin’in barış ve müzakereleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Putin ve Şi telefonda görüştü

14:22 08.08.2025 (güncellendi: 14:27 08.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Moskova'da bir araya geldi
Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin telefonda görüştüğü belirtildi.
Çin Merkez Televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başkanı Şi Cinping arasında telefon görüşmesinin gerçekleştiğini bildirdi.
Görüşmenin, Moskova’nın girişimi üzerine yapıldığı kaydedildi.
Çin lideri Şi, telefon görüşmesi sırasında, Rusya ve ABD arasında iletişimin sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.
Şi, Ukrayna kriziyle ilgili olarak, karmaşık sorunlar için basit çözümlerin olmadığını kaydederek Çin’in barış ve müzakereleri desteklemeye devam edeceğini belirtti.
