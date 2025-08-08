https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/hindistan-abdden-silah-ve-ucak-alimini-durduruyor-1098448031.html

Hindistan, ABD’den silah ve uçak alımını durduruyor

Hindistan, ABD’den silah ve uçak alımını durduruyor

08.08.2025

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasına Delhi’den yanıt geldiği bildirildi.Batı medyasının haberine göre, Hindistan, ABD’den yeni silahları ve uçakları satın alma planlarını askıya aldı.Ayrıca Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh'in, önümüzdeki hafta Washington’a planladığı ziyareti iptal ettiği öne sürüldü.ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ağustos günü, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD ve AB’nin Hindistan’a yönelik Rus petrol ithalatını sonlandırmayı reddettiği için yaptığı saldırıları ‘asılsız ve mantıksız’ olarak nitelendirmişti.

