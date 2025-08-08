https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/nufus-ticareti-sucundan-baslatilan-sorusturma-kapsaminda-avukat-mehmet-yildirim-gozaltina-alindi-1098432236.html
'Nüfus ticareti' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı
'Nüfus ticareti' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı
CHP lideri Özgür Özel'in iddiası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım'ın Antalya'da gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukat Mehmet Yıldırım hakkında 'nüfus ticareti' suçundan soruşturma başlattı.Şüpheli avukat soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.Mehmet Yıldırım'ın işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Nüfus ticareti' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı
00:34 08.08.2025 (güncellendi: 00:47 08.08.2025)
CHP lideri Özgür Özel'in iddiası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım'ın Antalya'da gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukat Mehmet Yıldırım hakkında 'nüfus ticareti' suçundan soruşturma başlattı.
Şüpheli avukat soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.
Mehmet Yıldırım'ın işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"6 Ağustos tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yapmış olduğu konuşmasındaki suç oluşturduğu şüphesine ilişkin iddia hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmış olup, yapılan inceleme sonucunda avukatlık görevini icra eden şüpheli Mehmet Y. isimli şahıs Antalya ili Serik ilçesi Belen bölgesinde araçla seyir halinde iken yakalanarak, 'nüfus ticareti' suçu isnadıyla gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."