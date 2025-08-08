https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/nufus-ticareti-sucundan-baslatilan-sorusturma-kapsaminda-avukat-mehmet-yildirim-gozaltina-alindi-1098432236.html

'Nüfus ticareti' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı

CHP lideri Özgür Özel'in iddiası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında avukat Mehmet Yıldırım'ın Antalya'da... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukat Mehmet Yıldırım hakkında 'nüfus ticareti' suçundan soruşturma başlattı.Şüpheli avukat soruşturma kapsamında İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Antalya'da yakalandı.Mehmet Yıldırım'ın işlemleri için polis ekiplerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi.Soruşturmaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

