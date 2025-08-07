https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/btkdan-sahte-e-imza-sorusturmasiyla-ilgili-aciklama-1098431248.html
BTK'dan sahte e-imza soruşturmasıyla ilgili açıklama
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tespit edilen 35 sahte e-imzanın hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imzanın iptal edildiğini... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T21:04+0300
2025-08-07T21:04+0300
2025-08-07T21:07+0300
BTK sahte e-imza olaylarıyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada bir üniversitenin şikayeti ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı belirtildi.BTK'nın açıklamasında Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan incelemelerin Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürüldüğü bilgisi paylaşıldı.'Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırıldı'BTK, 35 sahte e-imzanın hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imzanın iptal edildiğini ve tedbirlerin daha güçlü şekilde artırıldığını vurguladığı açıklamasında şu iafedelere yer verdi:
son dakika, btk, bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu (btk), sahte, e-imza
21:04 07.08.2025 (güncellendi: 21:07 07.08.2025)
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tespit edilen 35 sahte e-imzanın hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imzanın iptal edildiğini açıkladı.
BTK sahte e-imza olaylarıyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada bir üniversitenin şikayeti ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı belirtildi.
"Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır."
BTK'nın açıklamasında Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan incelemelerin Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
'Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırıldı'
BTK, 35 sahte e-imzanın hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imzanın iptal edildiğini ve tedbirlerin daha güçlü şekilde artırıldığını vurguladığı açıklamasında şu iafedelere yer verdi:
"BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır. Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır. İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir. Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir."