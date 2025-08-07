https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/btkdan-sahte-e-imza-sorusturmasiyla-ilgili-aciklama-1098431248.html

BTK'dan sahte e-imza soruşturmasıyla ilgili açıklama

BTK'dan sahte e-imza soruşturmasıyla ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tespit edilen 35 sahte e-imzanın hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imzanın iptal edildiğini... 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T21:04+0300

2025-08-07T21:04+0300

2025-08-07T21:07+0300

türki̇ye

son dakika

btk

bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu (btk)

sahte

e-imza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067610364_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_564a81e09f1631e1aed2e3014e2bb893.jpg

BTK sahte e-imza olaylarıyla ilgili ilk kez bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada bir üniversitenin şikayeti ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine adli sürecin başlatıldığı belirtildi.BTK'nın açıklamasında Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan incelemelerin Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürüldüğü bilgisi paylaşıldı.'Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları artırıldı'BTK, 35 sahte e-imzanın hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imzanın iptal edildiğini ve tedbirlerin daha güçlü şekilde artırıldığını vurguladığı açıklamasında şu iafedelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/yok-diplomasiz-400-akademisyen-iddialariyla-ilgili-suc-duyurusunda-bulunacak-temelsiz-ve-spekulatif-1098429699.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, btk, bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu (btk), sahte, e-imza