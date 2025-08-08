https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/munir-ozkulun-esi-umman-ozkul-son-yolculuguna-ugurlandi-40-yillik-hayat-arkadasiydilar-1098454901.html

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı: 40 yıllık hayat arkadaşıydılar

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı: 40 yıllık hayat arkadaşıydılar

Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un eşi Umman Özkul hayatını kaybetti.

Yeşilçam filmlerinin unutulmaz isimlerinden olan 2018 yılında hayatını kaybeden Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, dün hayata gözlerini yumdu. Özkul bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 40 yıllık hayat arkadaşıydılarCenaze töreninde taziyelerini kabul eden Güner Özkul, üvey annesi hakkında şunları söyledi; "Babamın 40 yıllık hayat arkadaşı, eşiydi. 1978'de tanışmışlardı. Babam 2018'de vefat edene kadar 40 yılı beraber geçirdiler. Hiç kimse hakkında kötü düşünmeyen ve hiç kimsenin hakkında kötü konuşamayacağını insandı. Babam 15 Ağustos'ta 100 yaşında olacak. Vefat etmeden önce bize hep babamın 100'üncü yaş gününü kutlamamızı söylerdi. Tek arzusu 100'üncü yaş gününü görebilmekti. Bunun için bir hafta daha yaşamak istiyordu ama kısmet olmadı."Umman Özkul, Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Umman Özkul'un en büyük arzularından bir diğeri de Münir Özkul'un kariyerini ve yaşamını anlatan bir belgesel hazırlamaktı.

