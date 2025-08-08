Türkiye
Modi: Putin'le Ukrayna meselesini konuştuk
Modi: Putin'le Ukrayna meselesini konuştuk
Rus lider Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la görüşmenin ve Trump'la buluşacağına dair haberlerin çıkmasının ardından uluslararası telefon... 08.08.2025
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.Putin'le Ukrayna meselesini ele aldıklarını belirten Modi, Rus lidere Ukrayna durumla ilgili son gelişmeler hakkında paylaştığı bilgiler için teşekkür etti.Modi, Putin'le Rusya-Hindistan ayrıcalıklı stratejik ortaklığını geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini ve yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.Ayrıca Modi, Putin'in bu yıl sonlarında Hindistan'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
16:47 08.08.2025
Rus lider Putin, Kremlin'de Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'la görüşmenin ve Trump'la buluşacağına dair haberlerin çıkmasının ardından uluslararası telefon görüşmelerine devam ediyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Putin'le Ukrayna meselesini ele aldıklarını belirten Modi, Rus lidere Ukrayna durumla ilgili son gelişmeler hakkında paylaştığı bilgiler için teşekkür etti.

Modi, Putin'le Rusya-Hindistan ayrıcalıklı stratejik ortaklığını geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini ve yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

Ayrıca Modi, Putin'in bu yıl sonlarında Hindistan'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
