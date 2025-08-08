Modi: Putin'le Ukrayna meselesini konuştuk

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.



Putin'le Ukrayna meselesini ele aldıklarını belirten Modi, Rus lidere Ukrayna durumla ilgili son gelişmeler hakkında paylaştığı bilgiler için teşekkür etti.



Modi, Putin'le Rusya-Hindistan ayrıcalıklı stratejik ortaklığını geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini ve yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.



Ayrıca Modi, Putin'in bu yıl sonlarında Hindistan'a yapacağı ziyareti sabırsızlıkla beklediğini söyledi.