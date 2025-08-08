Türkiye
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Şemsiyenizi almadan çıkmayın
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Şemsiyenizi almadan çıkmayın
Meteoroloji, 8 Ağustos için Marmara, Karadeniz ve İç Ege’de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Trabzon, Rize ve Artvin’de ani su baskını riski, 60 km/sa rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları iç ve güney bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul dahil Marmara, Karadeniz ve Ege'nin doğu kısmi dahil kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde rüzgarın şiddeti 60 km/saate ulaşırken Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’de yağışları kuvvetli olacak, ani su baskınlarına dikkat. Yağış beklenen yerlerMarmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ani su baskını olabilirYağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir 34°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne 35°C – Parçalı bulutluİstanbul 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar 32°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir 39°C – Parçalı ve az bulutluMuğla 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAdana 37°C – Parçalı ve az bulutluAntalya 34°C – Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutluHatay 35°C – Parçalı ve çok bulutluIsparta 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 33°C – Az bulutluBATI KARADENİZBolu 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluArtvin 27°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyorSamsun 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyorDOĞU ANADOLUErzurum 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 33°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 37°C – Parçalı ve az bulutluVan 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 39°C – Az bulutlu ve açıkMardin 37°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 40°C – Az bulutlu ve açık
06:58 08.08.2025
Meteoroloji 8 Ağustos tahminine göre sıcaklıklar iç ve güneyde mevsim normallerinin üzerinde. Marmara, Karadeniz ve İç Ege’de yerel sağanak bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli yağış, 60 km/saate varan rüzgar uyarısı yapıldı. Ani su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları iç ve güney bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul dahil Marmara, Karadeniz ve Ege'nin doğu kısmi dahil kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde rüzgarın şiddeti 60 km/saate ulaşırken Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’de yağışları kuvvetli olacak, ani su baskınlarına dikkat.

Yağış beklenen yerler

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ani su baskını olabilir

Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

MARMARA

Balıkesir 34°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 35°C – Parçalı bulutlu
İstanbul 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar 32°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Adana 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu
Hatay 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 33°C – Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Artvin 27°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Samsun 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor

DOĞU ANADOLU

Erzurum 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 33°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 37°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık
