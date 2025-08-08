https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-semsiyenizi-almadan-cikmayin-1098433802.html

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Şemsiyenizi almadan çıkmayın

Meteoroloji, 8 Ağustos için Marmara, Karadeniz ve İç Ege’de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Trabzon, Rize ve Artvin’de ani su baskını riski, 60 km/sa rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları iç ve güney bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul dahil Marmara, Karadeniz ve Ege'nin doğu kısmi dahil kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde rüzgarın şiddeti 60 km/saate ulaşırken Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’de yağışları kuvvetli olacak, ani su baskınlarına dikkat. Yağış beklenen yerlerMarmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ani su baskını olabilirYağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.MARMARABalıkesir 34°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne 35°C – Parçalı bulutluİstanbul 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar 32°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDenizli 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİzmir 39°C – Parçalı ve az bulutluMuğla 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAdana 37°C – Parçalı ve az bulutluAntalya 34°C – Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutluHatay 35°C – Parçalı ve çok bulutluIsparta 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUAnkara 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇankırı 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 33°C – Az bulutluBATI KARADENİZBolu 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluArtvin 27°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyorSamsun 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyorDOĞU ANADOLUErzurum 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKars 33°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 37°C – Parçalı ve az bulutluVan 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep 39°C – Az bulutlu ve açıkMardin 37°C – Az bulutlu ve açıkSiirt 40°C – Az bulutlu ve açık

