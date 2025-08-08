Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Şemsiyenizi almadan çıkmayın
Meteoroloji 8 Ağustos tahminine göre sıcaklıklar iç ve güneyde mevsim normallerinin üzerinde. Marmara, Karadeniz ve İç Ege’de yerel sağanak bekleniyor. Trabzon, Rize ve Artvin’de kuvvetli yağış, 60 km/saate varan rüzgar uyarısı yapıldı. Ani su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunmalı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Ağustos hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları iç ve güney bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul dahil Marmara, Karadeniz ve Ege'nin doğu kısmi dahil kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde rüzgarın şiddeti 60 km/saate ulaşırken Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’de yağışları kuvvetli olacak, ani su baskınlarına dikkat.
Yağış beklenen yerler
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç) ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu, Sinop, Eskişehir, Çankırı, Ardahan, Kars ve Erzincan çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ani su baskını olabilir
Yağışların Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ve Artvin’in batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir 34°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 35°C – Parçalı bulutlu
İstanbul 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kırklareli 31°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar 32°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İzmir 39°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla 39°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu
Hatay 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Isparta 34°C – Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara 34°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çankırı 35°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 33°C – Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu 30°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 33°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 28°C – Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Artvin 27°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Samsun 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; iç kesimlerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Erzurum 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars 33°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 37°C – Parçalı ve az bulutlu
Van 32°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 40°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 39°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 37°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık
