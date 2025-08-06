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Van Gölü'nde yüzden çocukların saçı mineral etkisiyle sarardı: Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum
Van Gölü'nde yüzden çocukların saçı mineral etkisiyle sarardı: Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum
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Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararıyor. Saçı sararan çocuklardan 11 yaşındaki Cihat... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
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2025-08-06T13:10+0300
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van
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Van Gölü'nde uzun süre yüzen çocukların saçları mineralli suyun ve güneşin etkisiyle sararıyor. Saçı sararan çocukların görüntüsü her yıl sosyal medyada bir hayli ilgi çekiyor.Gölde yüzen çocukların saçları neden sararıyor?Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, "Göl suyunda soda başta olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunuyor. Bu mineraller, vücut için gerekli olup saç ve deri üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Bu kalıcı bir durum değildir, kış aylarında saç rengi orijinal haline döner." diye konuştu.'Okul açılınca arkadaşlarımız bizi tanımıyor'11 yaşındaki Cihat Çikla ise yaz tatilinde her gün gölde yüzdüğünü belirterek, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum." ifadelerini kullandı.Tarık Ensar Ayseli de her yıl aynı durumu yaşadıklarını dile getirerek, "Saçım kışın siyahtı, şimdi sarardı. Arkadaşlar saçımı boyattığımı sanıyor ama boyamıyorum." dedi.
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van gölü çocuklar

Van Gölü'nde yüzden çocukların saçı mineral etkisiyle sarardı: Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum

13:10 06.08.2025
© Bahar TanrıtanırVan Gölü'nde yüzden çocukların saçı mineral etkisiyle sapsarı oldu: Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum
Van Gölü'nde yüzden çocukların saçı mineral etkisiyle sapsarı oldu: Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2025
© Bahar Tanrıtanır
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Van Gölü'nde yaz mevsiminde uzun süre yüzen çocukların saçları, sudaki mineraller ve güneşin etkisiyle sararıyor. Saçı sararan çocuklardan 11 yaşındaki Cihat Çikla "Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum" ifadelerini kullandı.
Van Gölü'nde uzun süre yüzen çocukların saçları mineralli suyun ve güneşin etkisiyle sararıyor. Saçı sararan çocukların görüntüsü her yıl sosyal medyada bir hayli ilgi çekiyor.

Gölde yüzen çocukların saçları neden sararıyor?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Demir, "Göl suyunda soda başta olmak üzere kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi mineraller bulunuyor. Bu mineraller, vücut için gerekli olup saç ve deri üzerinde de etkili olabiliyor. Özellikle uzun süre gölde yüzülmesi halinde koyu renkli saçların sarıya dönmesi gibi geçici renk değişimleri meydana gelebilir. Bu kalıcı bir durum değildir, kış aylarında saç rengi orijinal haline döner." diye konuştu.

'Okul açılınca arkadaşlarımız bizi tanımıyor'

11 yaşındaki Cihat Çikla ise yaz tatilinde her gün gölde yüzdüğünü belirterek, "Sudan çıktığımızda güneş saçımıza vuruyor, bu yüzden saçımız sararıyor. Okullar açıldığında arkadaşlarımız bizi tanımıyor. Kışın saçım siyah, yazın sarı oluyor. Kışın Ronaldo'ya yazın ise Osimhen'e benziyorum." ifadelerini kullandı.
Tarık Ensar Ayseli de her yıl aynı durumu yaşadıklarını dile getirerek, "Saçım kışın siyahtı, şimdi sarardı. Arkadaşlar saçımı boyattığımı sanıyor ama boyamıyorum." dedi.
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